Sağlık Çalışanlarına 3600 Ek Gösterge Müjdesi Geldi! Mecliste Görüşmeler Başladı

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL, sağlık çalışanlarının 3600 ek gösterge talebini meclise taşıdı. Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik yapılması için yeni bir kanun teklifi verildi. Teklif kabul edilirse sağlık çalışanları 3600 ek göstergeden yararlanabilecekler. Kanun teklifinin ayrıntıları şu şekilde;

Gerekçe:

Halihazırda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan memurlardan bir kısmı Kanunun 36. maddesinin (III) numaralı sağlık hizmetleri sınıfı içerisinde sayılmamışlardır. Özellikle pedagog, radyoterapistler, radyoterapi teknisyenleri, sağlık teknisyenleri, anestesi teknisyeni, laborantlar gibi meslek mensuplarının bu sınıftan sayılmaması nedeniyle özlük hakları açısından mağduriyet yaşamalarına neden olamktadır.

Kanun teklifimizle en önemli kamu hizmetlerinden biri olan sağlık hizmetleri sınıfı içerisinde olması gereken bu hizmet sınıflarının bu alana dahil edilmesi amaçlanmaktadır.

Aynı zamanda söz konusu sağlık hizmetler sınıfında yer alan söz konusu personel arasında aylıklarını ve emeklililklerine ödenecek yaşlılık aylıklarını da doğrudan ilgilendirenaçısından da bir ayrımcılık söz konusudur. Sağlık hizmetleri sınıfında yer alan diğer personellerden üniversite mezunu personelinde diğer sağlık personeli gibiyararlanmaması sağlık hizmetini yerine getiren personelimizin mağdur olmasına neden olmaktadır.

Anılan sınıflarda görev yapan memurlar ek göstergenin 1. Derece için 3000'den 3600'e çıkarılmasını beklemektedir. Özellikle son yıllarda iktidarın her kademesinde yer alan yöneticiler tarafından bu beklentinin karşılanacağı ve söz konusu memurlarımızın 1. Derece için ek göstergenin 3600'e çıkarılacağına ilişkin sözler verilmiş olmasına rağmen bu sözler tutulmamıştır.

Pek çok memurumuzun gelirleri yeterli olmadığı ve ek iş yapmak zorunda kaldıkları bilinmektedir. Ek göstergenin memurların maaşlarını, emekli aylıklarını ve emekli ikramiyelerini önemli ölçüde etkilediği dikkate alındığında bu görevleri icra eden memurlarımızın ve yıllarca emek vermiş memur emeklilerimizin gelirlerini artıracak böylesi bir düzenlemenin özellikle son yıl içinde enflasyonun artış oranı düşünüldüğünde fayda sağlayacağı açıktır.

Bu nedenlerle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimizle söz konusu sağlık personelinin ek göstergelerinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır.

CHP Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL tarafından verilen kanun teklifinin mecliste görüşmeleri başladı. İlgili kanun teklifinin kabul edilmesiyle birlikte sağlık personellerine 3600 ek gösterge hakkı verilecek.