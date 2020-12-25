Sağlık Bakanlığı En İyi Su Markaları Listesi 2021

Canlılar için hayati bir önemi olan su, oksijenden sonra canlılar için en büyük 2.ihtiyaçtır. Birçok şehirde çeşme sularının kullanılmasından dolayı hazır su tercih edilmemektedir. Özellikle büyük şehirlerde çeşme sularının içmek için çok uygun olmasından kaynaklı olarak hazır su fazlası ile tercih edilir. Buna bağlı olarak da insan için hayati bir öneme sahip olan su da, hangi markanın seçildiği önem kazanmaktadır. Seçiminizi kolaylaştırmak adına Sağlık Bakanlığı en iyi su markaları 2021 listemizi sizler için derledik.

Buzdağı

Sağlık Bakanlığı en iyi su markaları listesinin başında yer alan Buzdağı, en çok tercih edilen su markaları arasındadır. Hem hijyenik olması hem de içimi gayet de tatlı olan bu su markası, doğal mineralli bir su markası olma özelliğini de taşır.

Tekir

Tekir su, hem su hem de maden suyu üretimi yapan bir markadır. Suyun kaynağı Toros dağlarıdır ve buradaki doğal kaynak suyunu tüketiciye ulaştırır. Analiz sonuçlarına bağlı olarak sağlıklı ve teknik şartları sağlayan Tekir su, en fazla tercih edilen hazır su markaları arasındadır.

Cansu

Sağlık Bakanlığı onaylı en iyi su markaları 2021 listemizin diğer markalara nazaran az bilinen markası olan Cansu, tüketicilerine sunduğu suyu Kaplandede dağlarından alır. Düzce’ye bağlı olan Çimli ilçesinde tesisleri vardır ve diğer markalar ile kıyaslandığı takdirde Sağlık Bakanlığı tarafından daha düşük düzeyde bir puan almıştır. Antibakteriyel borular, Sağlık Bakanlığı tarafından tercih edilen borulardandır ve insan sağlığı için oldukça önemlidir. Cansu bu borular ile birlikte suyu taşır ve sonrasında satışa sunmak için dolum yapar.

Atlantis

Toros Dağlarından çıkarılan suyu piyasaya süren bir başka firma olan Atlantis, Sağlık Bakanlığı onaylı bir marka olma özelliği taşır. Kalite ve sağlık standartlarına uygun olarak piyasada yer alan Atlantis su, son teknolojiyi kullanan firmalardan birisidir.

Taşkesti

Alkali su kategorisinde suları insanlar ile buluşturan Taşkesti su markası, Sağlık Bakanlığı en iyi su markaları 2021 listemizde önemli bir yere sahiptir. Analizler sonucunda güvenilir bir marka olduğunu birçok kez kanıtlayan bu marka, pH değeri, tertemiz ve tatlı su seçenekleri ile birlikte en fazla satılan su markaları arasında da yerini almıştır. Bu markanın diğer markalardan en önemli farkı ise cam şişelerde satışa sunulmasıdır. Bu da bu markanın insan sağlığına verdiği önemi kanıtlayan bir etkendir.

Fuska

Sağlık Bakanlığından onay almış olan Fuska su markası, bu piyasanın en köklü markalarından birisi olma özelliğini taşır. 17 yıldır bu piyasada yer alan Fuska, Sapanca Bölgesinde yer alan tesislerinde işlemlerini yapmaktadır. Sapanca Dağından gelen doğal kaynak suyunu tertemiz bir şekilde son kullanıcıya aktaran Fuska, hem köklü bir marka hem de hijyenik su konusunda farkını ortaya koymuştur.

Beyyab

Türkiye’nin en iyi su markası sıralamasında ilk 3 de yer alacak kadar iyi bir marka olan Beyyab markası, insanların en çok tercih ettiği markalardandır. Osmanlıca’da Saka, yani sucu anlamına gelen Beyyab, doğal mineralli bir su markası olması yanı sıra, kalite standartları konusunda da tüketicilerin beğenisini kazanmış bir markadır.

Javsu

Javsu, uluslar arası piyasada da yerini alan önemli bir markadır. Ankara Kızılcahamam’da ki tesislerinde ambalajlama ve dağıtım işlemleri yapılmaktadır ve Sağlık Bakanlığı’nın onay verdiği su markalarındandır. Doğal mineralli bir su kaynağından yararlanan Javsu, tüm yönergelere uygun bir şekilde hizmet veren su markalarından olma özelliğini taşır.

Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2020, 02:04