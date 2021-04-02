Sağlık Bakanı Uyardı! En İstenmeyen Tedbir Gelebilir

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yoğun bakım için o haber gelirse Türkiye'de en istenmeyen tedbirin gündeme gelebileceğini açıkladı. Edinilen son bilgilere göre Türkiye'de korona virüs vaka sayısının 40 bini geçtiği öğrenildi. Tırmanışa geçen vaka sayılarının ardından yoğun bakımlarda sorun başladığı uyarısı yapıldı ve tehlike arttı. Uzmanlar ise son haftalarda yaşanan vaka sayılarının artması ile ilgili yoğun bakımlarının kilitlenmesi, hiç kimsenin evinden çıkamayacağı anlamına gelir dedi. Görüşlerine sık sık başvurulan uzmanlar yoğun bakımların kitlendiği sürece tam kapanmanın gündeme geleceği haberini verdi. İşte çarpıcı açıklamalar ve son dakika verileri ile ilgili en güncel bilgiler…

Korona virüs pozitif vaka ile ilgili sayıların son haftalarda ciddi bir artış gösterdiği ve yoğun bakımlarda sorun yaşandığı öğrenildi. Son 24 saatte 243.173 korona virüs testi yapıldığı 243 bin kişiden 40.806'sının test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. Yine 24 saatte 176 kişi ise vefat etti. Pozitif vaka ve vefat sayısındaki artış tedirgin edici bir boyuta ulaştı ve meydana gelen korona virüs vaka artışı ile birlikte yoğun bakımlardan da alarmlar çaldığı öğrenildi. Yoğun bakımların doluluk oranının yüzde 63’ü geçmesi tehlikeli zamanların kamuoyuna için yaklaştığı anlamına geliyor.

Kontrollü normalleşme ile ilgili adımlar halk tarafından beklenirken gündemde ise kısıtlama konuları ve tedbirler bulunmakta. Uzmanlar yaşanan dehşet verici gelişmeler ile ilgili yoğun bakımların kilitlenmesinin ve doluluk oranının fazla olmasının kimsenin evden çıkamayacağı anlamına geldiğini söyledi.

Türkiye genelinde açıklanan son verilere göre güncel olarak yoğun bakımların doluluk oranının yüzde 63.2 olduğu açıklanırken yatak doluluk oranının ise %54.2 olduğu belirtildi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Zafer Kurugöl ise vaka sayıları hakkında yorumlarda bulundu. Yüzde 63.2 oranının yalnızca korona virüs pozitif hastaların değil diğer tüm hastaları da kapsayan bir oran olduğunu belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2021, 15:59