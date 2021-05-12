Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Açıkladı! Bu Kişiler Yarın Aşı için Randevu Alabilecek

Son dakika: Koronavirüs süreci ile başlatılan aşılama çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Her gün düzenli olarak açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan yeni bir açıklama geldi. Salgında en riskli gruplar arasında bulunan sağlık çalışanlarına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan müjde geldi. Koca, bugün yaptığı açıklamada aşı programında yeni bir kademeye geçileceğini belirtti. Bakan Koca, yarından itibaren sağlık çalışanlarının eşlerinin aşılanmaya başlanacağını belirterek sağlık çalışanlarına, müjdeyi verdi.

Koronavirüs ile mücadele tüm hızı ile sürerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da yeni bir müjde geldi. Bakan Koca bugün yapmış olduğu açıklamada yeni bir konuya değindi, aşı programında yeni bir kademeye geçildiğini belirterek, yarından itibaren sağlık çalışanlarının eşlerinin de koronavirüse karşı aşılanmaya başlayacağını bildirdi.

Yarından İtibaren Randevular Açılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada yeni bir döneme geçildiğini ifade etti. çalışırken en yoğun risk grubunda bulunan sağlık çalışanlarının eşlerinin aşı programına dahil olduğunu açıkladı. Bakan Koca, "Aşı programında yeni bir kademeye geçiyoruz. Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz. Yarından itibaren randevu alabilecekler. Sağlık çalışanlarımıza bu zamana kadar gösterdikleri fedakarlık ve mücadele için bir kere daha teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Koronavirüs karşı mücadele devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da yeni bir paylaşım geldi. Bakan Koca sosyal medya üzerinden yapmış olduğu açıklamada yeni bir konuya değindi, aşı programında yeni bir kademeye geçildiğini belirterek, yarından itibaren sağlık çalışanlarının eşlerinin de koronavirüse karşı aşılanmaya başlayacağını bildirdi.

Aşılamada Son Rakamlar

Türkiye'de şimdiye kadar tam 25 milyon 362 bin 395 doz Kovid-19 aşısı yapıldı. 14 milyon 715 bin 618 kişiye ilk doz, 10 milyon 646 bin 777 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.