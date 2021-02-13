Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Açıkladı! Aşı Olanların Sayısı Kaça Ulaştı?

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tüm ülkeyi yakından ilgilendiren bir konu hakkında açıklama yaptı. Kamuoyuna bilgi paylaşımında bulunan Bakan Koca, aşılama süreci hakkında son gelişmeleri paylaştı. Hemen hemen her gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile yaşanan salgın dönemi hakkında bilgi paylaşımında bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapmış olduğu son duyuruda korona virüs aşı uygulaması ile ilgili olan en güncel bilgileri halka bildirdi. 14 Ocak tarihi itibari ile aşılama sürecinin başladığı duyurulmuştu. Bakan Koca, bugüne kadar aşı olan kişi sayısını açıkladı. İşte konu ile ilgili tüm detaylar…

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı duyuruda aşı olan kişilerin sayısını açıklayan bir konuşmaya imza attı. Türkiye’de aşılama süreci devam ederken Sağlık Bakanı ise konu hakkında bilgilendirme mesajı verdi. Bakan Koca, bugüne kadar korona virüsten korunma sebebi ile aşı olanların sayısının 3.5 milyonu geçtiği haberini kamuoyu ile paylaştı. Türkiye ve dünyada virüs ile mücadele sürdürülürken diğer tarafta Bakanlık da hazırladıkları yol haritasına göre halkı korumak adına üst düzey çalışmalarına gerçekleştiriyor. Korona virüsten korunmak için aşılama süreci tüm hızıyla devam etmekte. Dünyadaki tüm insanlar tarafından derinden hissedilen pandemi süreci etkilerini halen göstermekte. Salgın hastalık ile olan mücadelede hemen hemen her gün sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bilgi paylaşımı ise kamuoyunun bilgi sahibi olmasını sağlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son olarak yapmış olduğu bilgi paylaşımında bugüne kadar aşı olanların sayısını belirtti. 14 Ocak tarihinde başlayan korona virüs aşılama sürecinde günümüze kadar kaç kişinin aşı olduğu öğrenildi. Bugüne kadar 14 Ocak Tarihi itibari ile 3.5 milyon kişinin korona virüs aşısını yaptırdığı bilgisi paylaşıldı. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı olan Fahrettin Koca, aşılama kampanyasına destek olanlara teşekkürlerini iletti. Bununla birlikte korona virüs için aşılama süreci içerisinde geçtiğimiz günde ikinci doz aşılama başladı. Sağlık personelleri ise 28 gün önce ilk doz aşıyı olmuşlardı. Bakan Koca’nın yaptığı duyuru ile sağlıkçılar 2.doz aşılarını olmakta. Edinilen bilgilere göre bugüne kadar yaklaşık olarak 400.000 kişiye de korona virüs aşısının ikinci dozunun vurulduğu haberi öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021, 00:43