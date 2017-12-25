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Saç ektirmek istedi , başına gelmeyen kalmadı !

İstanbul'da yaşayan 29 Yaşındaki muhasebeci Samet Yıldız, saç ekimi yaptırmak için İstanbul Üsküdar’da bir alışveriş merkezinde yer alan ve birçok ünlü isimle de çalıştığı öğrenilen firmayla anlaştı.

25 Aralık 2017 Pazartesi 10:44
Saç ektirmek istedi , başına gelmeyen kalmadı !

Saç ekimiyle yeni bir görüntüye kavuşmak isterken kafasında ‘keloid’ denilen yara izi oluşan Samet Yıldız, savcılığa başvurdu.Saç ektirmek istedi , başına gelmeyen kalmadı.İstanbul'da yaşayan 29 Yaşındaki muhasebeci Samet Yıldız, saç ekimi yaptırmak için İstanbul Üsküdar’da bir alışveriş merkezinde yer alan ve birçok ünlü isimle de çalıştığı öğrenilen firmayla anlaştı. 

29 yaşındaki Samet Yıldız konuyla ilgili olarak ; "“Her gören ikinci kez bakıyor kafama. Çocuklar bile korkuyor. Psikolojik olarak bunalıma girdim” diye konuştu.

Eylül ayından saç ekim operasyonu geçiren Samet Yıldız , o günden bu yana kafasında kaşınmalar ve şişlikler gitmediği için başka bir hastaneye gitti. Yıldız, saç ekiminden kaynaklı ‘keloid’ hastalığının oluştuğunu öğrendi.

'GEÇECEK' BAHANESİ

Firmanın sürekli kendisini oyaladığını söyleyen Yıldız ; "Samet Yıldız, “Saç ekiminden önce benden sadece kan aldılar. Ardından 7-8 saatlik bir operasyon geçirdim. Operasyondan 10 gün sonra kabukları temizlemek için beni tekrar çağırdılar. Çok alım yapmışlar kafamın arkasından. Bir ay içinde 3-4 kez kontrole gittim. Geçecek bahanesi ile kandırdılar. Benimle hiç ilgilenmediler. Dava açtım. Her gören ikinci kez bakıyor kafama. Çocuklar bile korkuyor. Sürekli gözler üzerimdeymiş gibi. Canım sıkılıyor ister istemez. Psikolojik olarak iyice bunalıma girdim” ifadelerini kullandı.

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