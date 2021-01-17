'Rusya Koronavirüs Salgınını Bitirecek Bir Aşı Geliştirdi'

Gazetede, Federico Kusko imzası ile yayınlanan makalede Rusya’nın koronavirüse karşı geliştirdiği Sputnik V aşısı ile ilgili olarak, Batı’nın tutumunun Rus bilimsel geleneği hakkındaki bilgisizilik nedeniyle kayıtsız ve şüpheci olduğunu belirtildi ve “Dilsel, kültürel ve politik farklılıklardan kaynaklanan bu bilgisizlik, Rus girişimlerini şüpheyle karşılıyor” dendi.

Rusya’nın bilimsel çalışmalarının tarihsel sonucu

Makalede Sputnik V aşısının, Rusya’nın bilimsel altyapısının tarihsel bir sonucu olduğu aktarılırken, Batının bu aşının geliştirilmesine şaşırdığını belirtti. Rusya’nın Sputnik V aşısının fiyatının uygun olduğuna dikkat çekilirken, “İlaç laboratuvarlarının ürünlerini astronomik fiyatlarla dayattığı ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin aksine, Rusya para peşinde değil” dedi. Kusko ayrıca, Sputnik V aşısının göstereceği başarının ardından 50 yıl sonra kimse, Batının bu kuşkularını hatırlamayacağını da ekledi.

Yüzde 91,4 etkinlik gösterdi

Rusya’nın aşısı bir süredir çeşitli merkezlerde test ediliyor. Gamelaya Araştırma Merkezi ile Rusya Doğrudan Yatırım Fonu işbirliği ile geliştirilen, dünyanın ilk tescilli koronvirüs aşısı Sputnik V, şu ana kadar uygulanan kişilerde bir olumsuz etkinlik göstermedi. Bununla birlikte aşı, ortalama olarak yüzde 91,4 etkinlik gösterirken, ağır vakalardaki etkinlik ise yüzde 100 oldu.