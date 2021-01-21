Rus aşısını olanların bağışıklık süresi şaşkınlığa uğrattı!

Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya'da Gamaleya Enstitüsü tarafından koronavirüse karşı üretilen Sputnik V isimli aşı hakkında şaşkınlığa uğratan bir gelişme yaşandı. Sputnik V aşısının ilk olarak Gamaleya Enstitüsü çalışanlarına uygulandığı belirtilirken, söz konusu kişilerde koronavirüse karşı bağışıklığın dokuz aydır devam ettiği öğrenildi. Konuya ilişkin açıklama Gamaleya Enstitüsü Direktör Yardımcısı Logunov'dan geldi.

"Aşı yapılan kişilerde antikor daha fazla"

Logunov, Sputnik V isimli aşının koronavirüsün bütün suşlarına karşı koruma sağladığını ifade etti. Sputnik V aşısının uygulandığı kişilerde oluşan antikorun koronavirüsü atlatan kişilerde oluşan antikora göre daha fazla olduğuna dikkat çeken Logunov, bunun koronavirüs aşısının yapıldığı tüm insanlar için geçerli olduğunu söyledi.

"Aşının koruma oranı etkilenmiyor"

Logunov, koronavirüsün genel olarak adaptasyon doğrultusunda geliştiğini ve insanlar arasında daha hızlı bir şekilde yayıldığını belirterek, bu durumun Sputnik V isimli koronavirüs aşısının koruma oranını asla etkilemediğini söyledi. Gamaleya Enstitüsü'nün yanı sıra genel anlamıyla Rusya'da pek çok suşun ön plana çıktığına dikkat çeken Logunov, şimdiye dek aşılama neticesinde Çin'de ortaya çıkan Vuhan varyantından daha kötü bir biçimde etkisizleşen herhangi bir suş ile karşılaşmadıklarını anlattı.

"9 aydır devam ediyor"

Logunov, Sputnik V isimli aşının uygulandığı kişilerde oluşan antikorun koronavirüsü atlatanlarda oluşan antikora kıyasla IgG düzeyi bakımından daha fazla olduğunu belirtti. Sputnik V aşısının ilk olarak Gamaleya Enstitüsü çalışanlarına uygulandığını hatırlatan Logunov, söz konusu kişilerde koronavirüse karşı bağışıklığın dokuz aydır devam ettiğini söyledi. Logunov, klinik araştırmalarda Sputnik V isimli aşının ardından meydana gelen bağışıklık süresine dair resmî verilerin henüz gelmediğini ifade etti.

Sputnik V koruma oranı

Sputnik V aşısının koruma oranı yüzde 91,4 olarak duyuruldu. Rusya Ulusal Varlık Fonu ise söz konusu oranı yüzde 92 olarak açıkladı. Pfizer/BioNTech ile Moderna aşılarının koruma oranlarının yüzde 94'ten fazla olduğunun duyurulması üzerine 24 Kasım 2020'de yapılan açıklamada söz konusu aşının koruma oranı yüzde 95 olarak açıklandı. 26 Aralık 2020'de yapılan açıklamada ise Sputnik V isimli alının 60 yaş ve üstü kişilerde yüzde 90'dan fazla etkili olduğu bildirildi. Söz konusu aşının Rusya'da Kasım ayında başlatılan toplu aşılamada kullanıldığı biliniyor. Bu aşı iki doz halinde yapılıyor. İki doz arasında 3 haftalık bir süre bulunuyor.

Rusya'da Sputnik V aşısından sonra tescil edilen diğer koronavirüs aşısı EpiVakKorona aşısı oldu. Söz konusu aşıya ilişkin klinik deneylerin birinci ve ikinci aşamalarından sonuçların geldiği belirtildi. EpiVakKorona isimli aşının yüzde 100 oranında koruma sağladığı ifade edildi. Bu aşının yaygın kullanımı 2020 senesinin Kasım ayında başlatıldı.