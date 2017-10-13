Ruh Sağlığınızı Korumanın Yolları

Kendi içerisinde eğriler ve doğrular çizen ruh sağlığını korumak her zaman kolay olamayabiliyor. Farkında olunmayan birçok etken ruh sağlığını etkilemektedir.

Ruh Sağlığını Korumanın Yolları Nelerdir?

İlişkilerde net ve dürüst olmak, ruh sağlığını tehlikeden korur. Kişinin içinde bulunduğu duygu değişimleri, zaman zaman duygu birikimlerine de neden olur. Duyguları, problemleri ve strese sokan tüm konuları içte biriktirmeden net bir şekilde belirtmek gerekmektedir. Özgüvenin kırılması cesaretsizliği doğurur fakat her içte tutulan söz kişinin özgüvenini daha da kırıp bir zaman sonra kişide öfke patlamalarına neden olmaktadır.

Dengelere her zaman önem verilmelidir. Bazen kişi, dengesizliklerin içinde denge ararken kendini bulur. Çevrenizde acımasız eleştiri yapan kişiler varsa onlardan uzaklaşmak her zaman sizi kötü enerjiden korur. Eğer iletişiminizde çok fedakar olduğunuzu ve bu fedakarlığı anlamayan, anlamak istemeyen kişilerle doluysa çevreniz, kendinizi ifade yolundan çıkıp eşit adımlarla ilerlemek en önemlisidir. Bir durum ya da bir kişi size bir adım ile geliyorsa bu durum sizin de bir adım ile cevap vermenizi gerektirir. Eğer size gelen bir adıma karşı üç adım atıyorsanız dengelerde sarsılmalar yaşayıp bu tutumun sonucu sizi strese sokar.

Sosyal ilişkilerde empati oldukça önemlidir. Empati karşımızdaki kişinin davranış nedenlerini çözümlememizde bize yardımcı olur. Empati kurmayı başarabilen birey, kolay kolay kırıcı olmaz ve akabinde kolay kolay kırılmaz.

Kibirden uzak durmak gerekmektedir. Kibir, kişinin ruh dengesiyle oynayan en büyük silahtır. Kibirli olan bireyler aslında olmadıkları kişinin hayaliyle yaşayıp başkaları üzerinden kendi güçlerini kazanmaya çalışırlar. Bu durum da kişinin karakter özelliğini, sosyal ilişkiler bazında da olumsuz etkilemektedir.

Çevrenizdeki herkesi sevmek zorunda değilsiniz fakat bu o kişilerle tartışmanızı gerektirmez. Bu durumlarda idareci olmayı bilmeli ve şiddetli tartışmalardan kendi konforunuz adına uzak durmanız gerekmektedir.

Psk. ve Uzm. Aile Danışmanı

Serap Ağalar