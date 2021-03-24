Ruh Hali Covid Aşısı Üzerinde Etkiliymiş! Peki Nasıl?

Bugüne kadar yapılmış olan pek çok araştırma, aşılar üzerinde psikolojik durumun ve ruh halinin oldukça etkili olduğunu ortaya koymakta. Bu çalışmalar sonucunda anlaşıldığı üzere aşı olanların o günkü ruh halleri, kaygı seviyesi, stres durumları ve psikolojik halleri korona virüs aşısı üzerinde etkili oluyor ve aşının etkinlik oranını arttırıyor ya da azaltıyor. Öyle ki uyku düzeni bile aşının etkinlik seviyesine değiştiren bir etken.

Bağışıklık sisteminin mutsuzluk, yalnızlık hissi ya da uykusuzluk gibi hisler karşısında oldukça etkili olduğu bilinen bir gerçek. Psikiyatri uzmanı Profesör Doktor İrem Yaluğ Ulubil, aşı, ilaç ve diğer medikal tedavilerin, psikolojik durumlar ile birlikte yeterli yanıt alınıp anlamaması üzerinde sonuçlara yol açtığını söylüyor. Uzun süre boyunca baş edilemeyen stres ya da gerginlik halleri, aşının beklenen etkiyi göstermemesine sebep oluyor ve bağışıklık sistemi de stres nedeni ile olumsuz bir etki altında kalıyor.

İnsanların psikolojik durumlarının ya da ruh hallerinin antikor geliştirmede bile etkili olduğunu belirten Profesör Doktor, stresli zamanları en aza indirmek ve ruh sağlığının korunması adına insanların kendileri ile vakit geçirmelerini, aile ve arkadaşlar ile iletişim içinde olmaları gerektiğini ifade ediyor. Bu gibi tavsiyelerin bugüne kadar pek çok kez verildiğini ve artık herkesin bu cümlelerden haberdar olmasına karşın son zamanlarda pandemi nedeni ile bu cümlelerin daha önemli bir hale geldiği belirtiliyor. Buna gerekçe olarak ise bağışıklık sisteminin aşı olunduğu zaman alınan tepkiyi değiştirebildiğini ve bunda psikolojik durumun oldukça etkili olduğu gösteriliyor.

Aşınan etkinliğinde önemli olduğu anlaşılan diğer faktörlerin de vücut kitle indeksi gibi fiziksel durumlar olduğu bilinmekte. Şubat ayının son günlerinde İtalyan sağlık çalışanları tarafından yapılan araştırma sırasında obezite hastalığının Pfizer/Biontech aşısına karşı antikor yanıtının azaldığı doğrulanmıştı. Bunun yanı sıra akıl sağlığı ve genel stres seviyesi de aşının etkinliği için önemli rol üstlenmek de.

Manchester Üniversitesi'nde görevli immünolog Profesör Daniel Davis, stresin pek çok konuda etkili olduğunu ve bağışıklık sistemine zarar verdiği konusunda hemfikir. Manchester Üniversitesi'nde görevli olan Profesör, çoğu bilim insanının stresin etkileri konusunda aynı düşüncelere sahip olduğunu belirtiyor.