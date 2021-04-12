Ramazan Tedbirleri Nelerdir? Bakan Koca Anlattı

Kritik olan Bilim Kurulu Toplantısı yapılmadan önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Ramazan ayına özel olarak alınacak olan tedbirler, korona virüs pozitif vaka sayısı, vefat sayısı ve aşılama süreci hakkında bilgiler verdi. Önemli bilgileri kamuoyuna sunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, birinci ağızdan Ramazan ayı ve alınacak olan tedbirler hakkında konuştu.

Sabah yazarı Yavuz Donat Sağlık Bakanı Koca’ya sorular sordu ve merak edilen soruların yanıtlarını aldı. 65 yaş üstü vatandaşların maskeli ve mesafeli bir şekilde hayatlarına devam ettiği ve kurallara uyduğu görülüyor, çocukların da aynı şekilde davrandığı dikkatleri çekiyor, açıklaması yapıldı. Gençlerin ise kurallara uymadığı ve bir bölüm gençler için kuralların umurlarında olmadığını belirtildi. Bunun yanı sıra ev buluşmaları da konuşma sırasında dile getirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sözlerine haklısınız şeklinde başladı ve ev içi bulaşların çok arttığını belirtti. Oranların oldukça yükselişte olduğunu belirten Bakan Koca, artışın yüzde seksen oranında olduğunu açıkladı. Yarın itibarıyla Ramazan ayına giriş yapılacağını ifade eden Sağlık Bakanı, 2021 senesinde Ramazan ayının nasıl geçeceği hakkında da konuştu. Salgının kontrol altında tutulması için toplu iftar, sahur ve buna benzer organizasyonların yasak olduğu ve teravih namazının evde kılınması adına bir karar alındığı belirtildi. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın teravih namazı hakkında almış olduğu karar kamuoyuna duyuruldu.

Özellikle ev buluşmalarının Ramazan ayında gerçekleşmemesi gerektiğine vurgu yapan Fahrettin Koca, herkese görev düştüğünü söyledi ve aileler, komşular bu kanuna birbirlerini uyarmalı, dedi. Ramazan ayının bir fırsata çevrilmesi gerektiği de ifade edildi.

Esnafın, kahvecinin ve lokantacının iş yerlerinin kapatılması durumunda problemler yaşayacağına değinildi ve bu konuda küçük esnafın sıkıntıda olduğu açıklandı. Ancak korana virüs tablosunun da bilindiği ifade edildi ve Ramazan ayı hakkında kuralların ve yapılması gerekenlerin sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ifade edildiği söylenildi.