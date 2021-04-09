Ramazan Ek Tedbirler! Sağlık Bakanlığı Uyardı

Ülke genelinde 81 ilde gerçekleşen korona virüs testlerinde 304 bin 492 kişiden 55 bin 941 vatandaşa pozitif vaka tanısı konuldu ve 258 kişinin vefat ettiği öğrenildi. Bu gelişme sonrasında Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan artan pozitif vaka ve vefat sayılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ramazan ayına sayılı günler kala önemli uyarılar yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kabine Toplantısı sonrasında yeni tedbirleri ilan etti.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından anbean takip edilen güncel korona virüs sayıları açıklandı. Bu bağlamda ülke genelinde risk durumu ve günlük vaka sayısının rekor hali devam ederken kritik son dakika açıklamaları da yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz haftada açıkladığı yeni tedbirler ve Ramazan ayı konusu önem taşıdı. Kurul üyesi Çalışkan da tırmanış halinde olan vaka sayılarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Kısa süre içerisinde yüksek risk grubu içerisinde olan hastaların ikinci doz ardından yüksek antikora sahip olacağı açıklandı. Alınan tedbirler ve haziranda yapılacak yaygın aşılama ile birlikte yaz mevsiminin daha rahat geçirilebileceği ve kontrollü sosyal hayata geçiş yapılabileceği ifade edildi.

Yüz Yüze Eğitim ve Öğretmenlerin Aşılanması

Çok yüksek risk bulunduran kentlerde yüz yüze eğitim sürecinin sadece 8 ve 12. sınıflarda yapılmasının salgını önleyeceği belirtildi. Bunun yanı sıra, öğretmenlerin aşılanma oranının da %20 olduğu ve bu oranın daha da yükseleceği ifade edildi.

Toplumsal bağışıklık hakkında da açıklamalar yapıldı ve %70 oranına yükselene kadar tedbirlere devam edilmeli denildi. Yalnızca 1 ay içerisinde vakaların 10, ölümlerin ise 5 kat artış gösterdiği ifade edildi. Artan vaka sayılarını düşürmek adına şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının da getirilebileceği ve sokağa çıkma sürelerinin de ilerleyen dönemlerde değişiklik gösterebileceği dile getirildi.