Prof. Müftüoğlu'ndan "derin pandemi" uyarısı!

Pandemi dönemine insanlara çeşitli uyarılarda bulunan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarını sürdürdü. Hürriyet'te yayımlanan "Pandeminin dibi derinde" başlıklı köşe yazısıyla durum değerlendirmesi yapan Müftüoğlu, aşı bağışıklığının olumlu sonuçlar verdiğini duyurdu.

Aşı uygulanan kişilerin hastalıktan önemli ölçüde korunduğunu belirten Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, virüsün bulaşsa bile çok hafif bir hastalığa sebep olduğunu vurguladı. Şu an dünya genelinde uygulanan aşıların hepsinin çok iyi olduğunu kaydeden Müftüoğlu, aşılar sayesinde hastalığın ayakta atlatılabildiğini belirtti.

"Pandeminin gözden uzak tarafları"

Yazısının "Derin pandemi'ye dikkat" başlığı taşıyan bölümünde salgının gözden uzak kalan kısmını ele alan Müftüoğlu, günlük koronavirüs tablosundaki sayıların o kadar da önemli olmadığına değindi. Günlük olarak yayımlanan tablodaki verilerin "buzdağının görünen yüzü" olduğunu aktaran Müftüoğlu, pandeminin gözden uzak kalan taraflarının daha önemli olduğunu vurguladı. Pandeminin birçok tahmin edilmeyen soruna yol açtığını kaydeden Müftüoğlu, bu sorunlardan "derin pandemi" olarak bahsetti. Pandemi döneminde psikolojik rahatsızlıkların tavan yaptığına işaret eden Müftüoğlu, ilerleyen dönemlerde psikologlara büyük işler düşeceğini söyledi.

Uykusuzluk, obezite ve psikolojik sorunlar arttı!

Pandemi dönemiyle birlikte uykuya dalma şikayetlerinin arttığını hatırlatan Müftüoğlu, sosyal izolasyon nedeniyle özellikle 65 yaş ve üzeri kişilerde hafıza problemlerinin görüldüğünü belirtti. Bellek kaybıyla ilgili şikayetlerin arttığına değinen Müftüoğlu, ilerleyen yıllarda demans rahatsızlığının ciddi bir sorun teşkil edebileceğini kaydetti. Gençlerde dahi uyku bozukluğu sorunlarının tespit edildiğini aktaran Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, eve kapanmalar nedeniyle obezitenin de çok daha önemli bir sorun haline geldiğini belirtti. hareketsizlikten dolayı son zamanlarda kemik ve kas kayıplarının önemli oranda arttığının altını çizen Müftüoğlu, iskelet ve kas sisteminde ciddi sorunların ortaya çıktığına işaret etti.

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2021, 11:37