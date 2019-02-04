Prof. Dr. Yamaç: Kanser tedavi edilebilir bir hastalıktır

MEDİKAL Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Deniz Yamaç, "Kanser tedavi edilebilir bir hastalıktır. Kanserden korkmayın. Muhakkak doktorunuz ile iş birliği içerisinde olun. Moleküler ilaçlarla ileri evrede bile olsa hastalığı ortadan kaldırabiliyoruz" dedi.

Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Deniz Yamaç, '4 Şubat Dünya Kanser Günü' nedeniyle yaptığı açıklamada, kansere karşı alınması gereken önlemler, insanların bilinçlenmesi ve toplumun daha duyarlı olması için uyarılarda bulundu. Akciğer kanserinin giderek artan bir sorun haline geldiğini belirten Prof. Dr. Yamaç, bunun tek nedeninin sigara olduğunu söyledi. Yasal önlemler alınmasına rağmen toplumda sigara içme ortamının yaygınlaştığını ifade eden Prof. Dr. Deniz Yamaç, "İnsanlar küçük yaşta sigara içme alışkanlığı kazanıyor. İyi rol model ve iyi örnekler olarak ve sigarayı bırakarak bunu önleyebiliriz. Çevre kirliliğini elimizden geldiği kadar ortadan kaldırmaya çalışabiliriz. Akciğer kanseri de tedavi edilebilir; ama niye ortaya çıkaralım?" dedi.

Rahim ağzı kanserinin önlenebilir kanser türü olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yamaç, bu hastalığa karşı bilinen bir aşı olduğunu kaydetti. Genç kadınlara, 17 yaşından itibaren bu aşının yapılmasını öneren Prof. Dr. Deniz Yamaç, "Sağlık Bakanlığı'nın önlem için kurduğu KETEM'lerde, mamografi çekilen jinekolojik kontrollerin yapıldığı bazı kuruluşlarımız var. Oralarda bu konuda bilgi alınabilir. İleri yaşlardaki kadınlar, jinekolojik kontrollerini yılda 1 yaptırmaları sayesinde çok erken, daha hastalık yayılmadan, yaşam kalitelerini bozmadan ameliyatla bu kanserden kurtulabilirler" diye konuştu.

'KADINLAR KORKULARINDAN DOKTORA GİTMİYORLAR'

Haftada en az 3 gün 45 dakika civarında yapılan yürüyüşün hem meme kanserini hem kalın bağırsak kanserini azatlığını vurgulayan Prof. Dr. Yamaç, düşük doz aspirin kullanımının da kalın bağırsak tümörlerini azalttığını söyledi. Prof. Dr. Deniz Yamaç, şöyle konuştu:

"Meme kanserinin çok erken tanı yöntemi vardır. Kadınlar korkularından doktora gitmiyorlar. Bütün hastanelerde meme üniteleri var. Mamografi ve meme ultrasonu birlikte yapıldığı zaman gerçekten meme kanserinin çok küçük olduğu bir dönemde tanı almasını ve organ kaybını önleyerek yaşam kalitesinin bozulmamasını sağlıyoruz. Kemoterapi verilmeden yalnızca 'hormon tedavisi' dediğimiz haplarla tedavisine devam ettiğimiz binlerce hastamız vardır. Yıllık kontrollerini yaptırsınlar ki, 40 yaşından sonra mamografi çekilmesi önerilir, annesi 40 yaşında meme kanseri olmuş bir kadın 35 yaşında ilk mamografisini çektirmelidir."

'BU ŞİŞKİNLİK MİDE KANSERİNİ GÖSTERİYOR OLABİLİR'

Mide bağırsak tümörlerinin çok sık rastlanan tümörler olduğunu belirten Prof. Dr. Yamaç, "Birçok kişi yemekten sonra soda içerek rahatlar. Hâlbuki bu midedeki şişkinlik yıllar önce bir mide kanserini bize gösteriyor olabilir. Mide şikâyetinde veya yutma ile ilgili herhangi bir sorun olduğunda doktora bu şikâyetlerle başvurmak lazım. Şuanda tüm Türkiye’de çok yaygın ışıklı aletlerle mideye, kalın bağırsaklara bakılabiliyor" dedi.

'MOLEKÜLER İLAÇLARLA HASTALIĞI ORTADAN KALDIRABİLİYORUZ'

Erken tanının önemine vurgu yapan Prof. Dr. Deniz Yamaç, bu sayede kanserin hastanın yaşam süresini kısaltmasına izin vermediklerini belirtti. Son yıllarda kansere neden olan genetik değişiklikleri de tespit etme şanslarının olduğunu kaydeden Prof. Dr. Yamaç, şöyle konuştu:

"Bu genetik değişikliklere göre moleküler ilaçlar kullanıyoruz. Bu moleküler ilaçlarla ileri evrede bile olsa hastalığı ortadan kaldırabiliyoruz. Kanser tedavi edilebilir bir hastalıktır. Kanserden korkmayın. Muhakkak doktorunuz ile iş birliği içerisinde olun. Bazen bu iş birliği doktor tarafından da iyi yapılamıyor olabilir. Bazı önerilerimizle hastayı korkutuyor olabiliriz. Ama korkmasınlar, doktorlara kaygılarını anlatsınlar. Korkularını anlatsınlar, önlerini görebilsinler. Onkoloji ekipleri ile işbirliği içerisinde tedavilerini sürdürsünler."



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