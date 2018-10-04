Prof. Dr. Yağmur: Anne sütü bebeği hastalıklardan koruyor

LEFKOŞA, () - ANNE sütünün ilk 6 ay bebeğin bütün gereksinimlerini karşıladığını söyleyen Prof. Dr. Cahide Yağmur, "Anne sütünün yerini alacak ideal bir karışım yok. Anne sütüyle beslenen bebeklerin hastalıklara yakalanma riski daha düşüktür" dedi.

İlk 6 ay anne sütünün bebeğin bütün gereksinimini karşıladığını belirten Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cahide Yağmur, anne sütüyle beslenmenin önemine dikkat çekerek, açıklamalarda bulundu. Her canlının sütünün kendi yavrusu için en uygun besin kaynağı olduğunu anlatan Prof. Dr. Yağmur, "Süt, bileşim yönünden o yavrunun büyüme hızı ve sindirim sistemi özelliklerine uygun olarak yapılmıştır. Anne sütünün yerini alacak ideal karışım yok. İlk 6 ay anne sütü bebeğin su ihtiyacını tam olarak karşıladığından bebeğe ayrıca su verilmesine gerek yoktur" diye konuştu.

"BİR DAMLASI BİLE ZİYAN EDİLMEMELİ"

Doğumdan sonraki ilk 2-3 gün içinde salgılanan süte ‘kolostrum’, halk dilinde ise ‘ağız’ denildiğini söyleyen Prof. Dr. Yağmur, koyu limon sarısı renkte olan bu sütün az miktarda olmasına rağmen normal süttekinin bir kaç katı kuru madde bulunduğunu ve bağışıklık maddeleri yönünden çok zengin olan kolostrumun bebeğe bir damlasının bile ziyan edilmeden verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

"RUHSAL VE BEDENSEL GELİŞİME YARDIMCI OLUR"

Prof. Dr. Yağmur, anne sütünün her zaman temiz ve bebek için ideal bir gıda olduğunu belirterek anne sütünün yararlarını şu sözlerle anlattı:

"Anne sütü bebeğin gereksinmelerine uygundur. Bebeği hastalıklara karşı koruyucu özel maddeler içerir. Alerjiye karşı koruyucudur ve bebeği pişikten korur. Bebeğin ruhsal, bedensel ve zekâ gelişimine yardımcı olur. Ucuzdur, hazırlama sorunu gerektirmez. Anne ve bebeği arasındaki duygusal bağı güçlendirerek sevgi dolu bir ilişkiyi kolaylaştırır. Bazı kronik hastalıkların oluşma riskini azaltır. İshal, karın ağrısı ve kabızlık daha az görülür. Çene ve diş gelişimini sağlar. Anne sütü bebeği en iyi şekilde beslediği gibi, bebek ve anne açısından yararları sayılamayacak kadar çoktur. Anne sütü alan bebeklerin bilişsel gelişim skorları daha yüksek bulunmuştur. Anne sütü ile beslenen bebeklerle anneleri arasında kuvvetli psikolojik bağ vardır. Bu bağın çocukluk dönemindeki kişisel ve sosyal gelişimini etkileyebildiği ileri sürülmektedir."

"KEMİK ERİMESİ RİSKİNİ ORTADAN KALDIRIR"

Prof. Dr. Yağmur, anne sütünün sağlıkla ilgili çevresel faktörler açısından daha emniyetli olduğunu ve anne sütü ile beslenen bebeklerin hastalıklara (ishal ve solunum yolu hastalıklarına; kronik hastalıklara) yakalanma, obezite gelişme riskinin daha düşük olduğunu vurguladı. Emzirmenin anneye yararlar sağladığını belirten Prof. Dr. Yağmur, bunları, annenin sağlığını koruması, doğumdan hemen sonra emzirme rahim kontraksiyonlarına yol açarak doğum sonu kanamasının kontrol altına alınmasını sağlaması, annenin doğum sonrası kilo vermesinin kolaylaşması, emziren annelerde; meme kanseri, yumurtalık kanseri, kemik erimesi riskinin azalması olarak sıraladı.

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