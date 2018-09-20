Prof. Dr. Mıstık: Şarbonun giriş yeri deridendir

ENFEKSİYON Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık, "İnsanlar, hayvan teması ile hastalanırlar. Şarbonun giriş yeri deridendir. Ama sağlam deriye hiçbir mikroorganizma giremez. Ancak deri yaralandığı zaman yani egzama, çizik, batma, ameliyat gibi olaylarda mikroorganizma girebilir ve bunlardan biri de şarbondur. Şarbon girdiği yerde bir lezyon yapar ve bu lezyon ile oynanmazsa zehri ciddi olmaz" dedi.

Medicana Bursa Hastanesi tarafından Bursa Lions Kulüp üyelerine 'Şarbon Hastalığı ve Tedavi Yöntemleri' konulu sağlık söyleşisi düzenlendi. Bursa Lions Kulüp Başkanı Yusuf İyigüllü ve dernek üyelerine Medicana Bursa Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık, şarbon hastalığı ve tedavi yöntemleri konusunda sunum yaptı. Prof. Dr. Reşit Mıstık, "İnsanlar, hayvan teması ile hastalanırlar. Şarbonun giriş yeri deridendir. Ama sağlam deriye hiçbir mikroorganizma giremez. Ancak deri yaralandığı zaman yani egzama, çizik, batma, ameliyat gibi olaylarda mikroorganizma girebilir ve bunlardan biri de şarbondur. Şarbon girdiği yerde bir lezyon yapar ve bu lezyon ile oynanmazsa zehri ciddi olmaz" dedi.

Şarbonun tedavisi için hayvanlara ve insanlara uygulanan aşı olduğunu belirten Prof. Dr. Mıstık, "Türkiye'de hayvan aşısı riskli bölgelerde yapılabiliyor. İnsan şarbonu çok kolay kontrol edilebilir ve tedavi edilebilir. Ama ağız ve solunum yolundan alınmaması gerekiyor. Eğer solunum yoluyla alındıysa 60 günlük bir antibiyotik tedavisi olması gerekiyor. Şarbonun insanlardaki belirtileri sinek ısırığı gibi kaşıntılar olur, ilk böyle başlar. Sonra bu kızarır ve içinde su toplanan bir lezyon haline gelir. Bu sıvı genelde kan benzeri bir sıvı olur ve üstü de mor siyah bir renge bürünür. O yüzden buna halk arasında kara kabarcık denir. Yüzde 95 deriden giren bir hastalıktır. Diğer olasılıklar ise bağırsak ve solunum yolu ile girmeye aittir. Kan dolaşımına girerse menenjit yapabilir. Kontrolü ve tedavisi de zordur. Kana veya akciğerlere geçerse yüzde 90 ölümcül bir hastalık haline gelir" diye konuştu.

Bursa Lions Kulüp üyeleri söyleşi sonrasında, Prof. Dr. Reşit Mıstık'a verdiği bilgiler nedeniyle teşekkür etti.



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