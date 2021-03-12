Prof. Dr. Ceyhan: Kısıtlamaların esnetilmesi hata!

Koronavirüs aşılanma oranları gün geçtikçe artsa da mutasyonlu virüs varyantlarının varlığı paniğe neden oluyor. Uzmanların sürü bağışıklığının oluşması için toplumun yüzde 70'inin aşılanması gerektiği şeklindeki yorumları, mutasyonlu virüsle birlikte değişmeye başladı. Brezilya'nın Manaus kentinde etkili olan ve en tehlikeli mutasyon olarak gösterilen P1 varyantının kentteki sürü bağışıklığını yendiğini hatırlatan uzmanlar, aşıların şimdilik etkinliğini koruduğunu belirtti. Virüste mutasyon oluşumunun devam edeceğini kaydeden uzmanlar, bir süre sonra aşılarda değişikliklere gitmek zorunda kalınabileceğini ifade etti.

"Türkiye, bu hataların hepsini yaptı"

Mutasyonlu virüslerle ilgili bir açıklama da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan geldi. Mutasyona uğramış virüslerin yaygınlaşmasına neden olan birçok faktörün olduğunu kaydeden Ceyhan, Türkiye'nin bu hataların hepsini yaptığını söyledi. Dünya'dan Yasemin Salih'e demeç veren Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yurtdışından ülkeye girişlerin yeterince sıkı şekilde kontrol altına alınmadığını söyledi. Yurtiçi seyahatlerin kısıtlanmamasının da büyük bir sorun olduğuna işaret eden Ceyhan, aşılamanın da gereken hızda yapılamadığını bildirdi.

"Mutant virüslerin güzergahı haline gelebiliriz"

Çok fazla etki göstermeyen antiviral ilaçların hastalara verildiğini kaydeden Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, kısıtlamaların kaldırılmasını da eleştirdi. Mutasyonlu virüsü durdurmak için kısıtlamaların daha da sıkılaştırılması gerekirken esnetildiğini hatırlatan Ceyhan, bunun büyük bir hata olduğunu vurguladı. Aylar boyunca buna benzer tedbirlere işaret ettiklerini ancak buna ilişkin herhangi bir düzenlemenin yapılmadığını belirten Ceyhan, şu an normalleşmeden bahsedilse de buna uygun bir ortamın oluşmadığını dile getirdi. Bu hatalar nedeniyle Türkiye'nin "mutant virüslerin güzergahı" haline gelebileceğini kaydeden Mehmet Ceyhan, günlük vaka sayılarının arttığını hatırlattı. Ceyhan, çok geç olmadan bu hatalardan dönülmesi gerektiğini ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021, 15:36