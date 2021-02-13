Prof. Değirmenci Uyardı: Koronavirüs Felce Neden Olabiliyor!

‘Koronavirüs inmeye neden olabilir’

Dünya çapında 100 milyondan fazla insana bulaşan ve 2 milyon insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüsle ilgili, yeni araştırmaların sonucunda bulgular art arda geliyor. Koronavirüsle ilgili Türkiye’de en son açıklamalardan biri de, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji bölümünden Prof. Dr. Yıldız Değirmenci’den geldi. Koronavirüsün sinir sistemini etkilediğini belirten Değirmenci, konuyla ilgili “Koronavirüs esas itibarıyla solunum yollarını etkileyen bir virüs. Ancak son zamanlarda, elde edilen vakalarda ve bildirilen yayınlarda biliyoruz ki sadece solunum sistemini etkilemekle kalmıyor. Sinir sistemini etkileme potansiyeli de olan bir virüs. Sinir sisteminde birtakım değişiklikler yaratabiliyor. Bazen tamamen nörolojik belirti olmadan seyreden bu hastalıkta bazen çok yaygın olarak gördüğümüz kas ağrıları, eklem ağrıları, baş ağrıları, baş dönmeleri, bulantı, kusmalar ve hastaların çok sık dile getirdiği koku alma bozuklukları gibi hafif belirtiler karşımıza çıkabiliyor” dedi.

Koronavirüsün kan pıhtılaşmasına ve dolayısıyla inmeye neden olabileceğini belirten Değirmenci, “Bunların yanı sıra kanın pıhtılaşmasına zemin hazırladığı için daha önemli olan inme gibi yani felce sebep olabilen tablolar ortaya çıkabiliyor. Sara nöbeti dediğimiz epileptik nöbetlerle karşımıza geliyor. Çeşitli derecelerde bilinç bulanıklıkları görebiliyoruz. Daha ötesinde vaka bildirimleriyle gösterilmiş kolumuzu, bacağımızı çalıştıran periferik sinirler dediğimiz sinirlerin tutulumuyla birtakım güçsüzlükler, kuvvetsizlikler, duyu kayıplarına sebep olduğunu biliyoruz. Bu nedenle her sistemi olduğu gibi sinir sistemini de etkileyen bir virüs” diyerek insanları uyardı.