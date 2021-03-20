Prof. Ceyhan'dan mutant uyarısı: 0-9 yaş grubu tehlikede!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de toplamda 41 bin 488 kişide İngiltere mutasyonu B117'nin tespit edildiğini açıklamasının ardından Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan da uyarı geldi. Pandemi döneminde üst üste uyarılarda bulunan Ceyhan, mutasyonlu virüs vakalarının her geçen gün arttığını bildirdi. Meydana gelecek bazı mutasyonlarla virüsün daha tehlikesiz bir hale dönüşebileceğini belirten Ceyhan, öte yandan mutasyonlar sonucunda virüsün çok daha tehlikeli özellikler kazanabileceğini vurguladı.

"Bölgesel seyahat kısıtlamaları uygulanmalı"

Sağlık Bakanı Koca'nın açıkladığı 41 bin 488 sayısının sadece tespit edilen durumlar için gereçli olduğunu kaydeden Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, gerçekte mutasyonlu vakaların sayısının 400 binden fazla olduğu tahmin ettiklerini belirtti. Mutasyonlu virüsün tespit edildiği bölgelere giriş ve çıkışların kısıtlanması gerektiğini dile getiren Ceyhan, Karadeniz'den sonra en çok vaka artışının görüleceği ilin İstanbul olacağını söyledi. Binlerce insanın her gün Karadeniz'den İstanbul'a seyehatler gerçekleştiğini kaydeden Ceyhan, bölgesel seyahatlerin kısıtlanmamsı durumunda vaka artışının önüne geçilemeyeceğini ifade etti.

"Mutasyonlu virüs, 0-9 yaş grubunda yayılıyor"

Bazı ülkelerden gelen verilerin çarpıcı olduğunu aktara Ceyhan, mutasyonlu virüsün çocuklara da bulaştığının ortaya çıktığını söyledi. Virüse karşı daha kuvvetli bağışıklık sistemi olan 0-9 yaş grubunda da mutasyonlu virüs vakalarını arttığını aktaran Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, orijinal virüsün daha çok yaşlıları etkilediğini hatırlattı. Mutasyonlu virüsün çocuklar üzerindeki bulaşıcılığının yüksek olduğuna değinen Mehmet Ceyhan, yakın zamanda mutasyonlu virüsün orijinal virüüsn yerini alacağını tahmin etiklerini kaydetti.

"Kent giriş ve çıkışlarında önlem alınmalı"

Virüs taşıyan insanların serbestçe hareket ettiğini kaydeden Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, vakalarla mücadele ederken bunun gibi durumların duvarda büyük çatlaklar oluşturduğunu belirtti. Kademeli normalleşmenin başladığını ancak şu an ülke çapında sıkı tedbirlerin uygulanması gerektiğine değinen Ceyhan, seyahat kısıtlamasının da bunlardan biri olduğunu aktardı. Mutasyonun yaygın olarak görüldüğü kentlerin giriş ve çıkışlarında özel önlemlerin alınması gerektiğine vurgu yapan Ceyhan, bu dönemde gezi maksatlı ziyaretlerin kesinlikle ertelenmesi gerektiğini bildirdi. Mutasyonlu virüs bütün kentlerde varmış gibi hareket etmek zorunda olduklarına işaret eden Ceyhan, aksi takdirde vakaların sürekli artacağını belirtti.