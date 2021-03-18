Prof. Bülent Ertuğrul: Bölgesel kapanma şart!

Her ne kadar aşı uygulamaları yaygınlaşsa da İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'daki koronavirüs mutasyonlarının dünya genelinde yaygınlaşması nedeniyle birçok kişi paniğe kapılıyor. Salgından korunmak isteyen birçok kişi iki ya da üç kat maske takarak virüse karşı önlem almaya başladı. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul ise 2 ya da 3 maske takmanın virüsten korunmada işe yarayan bir yöntem olmadığını kaydetti. Şu an Türkiye'de bulunan en yaygın mutasyonun İngiltere'den yayılan B117 mutasyonu olduğunu kaydeden Ertuğrul, tehlikeli Brezilya ve Güney Afrika muasyonunun da Türkiye'de tespit edildiğini aktardı.

"Toplumsal bağışıklık kazanılmazsa salgın bitmez"

İngiltere mutasyonunun Türkiye'de günden güne yaygınlaştığını aktaran Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, İngiltere mutasyonunun hakim virüs haline dönüşmesinin korktukları senaryo olduğunu dile getirdi. Türkiye'de artan vakaların önüne geçebilmek için bir tam kapanmanın gerekli olduğunu aktaran Ertuğrul, aşılanmayla beraber toplumsal bağışıklığın kazanılması gerektiğini vurguladı. Sürü bağışıklığının sağlanmaması halinde salgından tam olarak kurtulmanın imkansız olduğuna işaret eden Ertuğrul, kalabalık ortamlardan kaçınmayan kişilerin varlığı nedeniyle virüsün yayılımını engelleyemediklerini vurguladı. Bu nedenle son zamanlarda ülke çapında vaka artışlarıyla yüzleştiklerini kaydeden Ertuğrul, aşılanma oranlarının bir an önce artırılması gerektiğini ifade etti.

"Bölgesel karantina uygulamalarının olmazsa olmaz"

Bölgesel karantina uygulamalarının "olmazsa olmaz" olduğunu kaydeden Ertuğrul, vaka sayılarının yüksek olduğu bölgelere giriş ve çıkışların kısıtlanması gerektiğini ifade etti. Bu önlemlerin alınmadığı müddetçe vakaların düştüğü bölgelerde ibrenin tersine dönebileceğini belirten Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, Karadeniz ve Trakya'daki yüksek vakaların kısıtlama olmaksızın düşürülebilmesinin mümkün olmadığını aktardı. Kısıtlamalar yerie kademeli normalleşmenin başladığını aktaran Ertuğrul, vaka sayılarının yakın zamanda düşmeyeceğini tahmin ettiklerini kaydetti.

İki ya da üç maske takmak daha çok korumza!

Tek maske takmakla iki ya da üç maske takmak arasında çok fazla bir fark olmadığını aktaran Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, çift maske kullanmaktansa N95 veya PFF2-3 maskelerini önerdiklerini ifade etti. Sosyal mesafenin korunmasının mümkün olmadığı alanlarda bulunan kişilerin tek maske takmasının yeterli olabileceğini kaydeden Ertuğrul, sağlık çalışanları olarak N95 ya da PFF 2 maskelerini kulladıklarını belirtti.