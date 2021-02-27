Pfizer Aşısı Bulaş Riskini Tek Seferde Düşürüyor! İki Kez Aşı Yaptırmaya Gerek Yok

Birleşik Krallıkta gerçekleşen araştırmanın ilk faz sonuçlarına göre tek doz Pfizer aşısının bulaşıcılığı azaltma konusunda oldukça etkili olduğu görüldü.

Cuma günü Birleşik Krallıkta gerçekleşen bir veri toplama çalışmasının sonuçları, tek doz Pfizer ve BioNtech aşısının korona virüsün enfeksiyonların sayısını ve virüsün bulaşıcı özelliğinin etkenliğini önemli ölçüde azaltabileceğine işaret ediyor.

Araştırmacılar, İngiltere'nin doğusunda Cambridge'deki sağlık personelinin hastane taramalarının bir parçası olarak her hafta gerçekleştirilen binlerce corona virüsü testinin sonuçlarını analiz etti.

Cambridge Üniversite Hastanesi'nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı Nick Jones, kendisi tarafından yönetilen çalışmanın sonuçlarına ilişkin, "Bulgularımız, asemptomatik sağlık çalışanları arasında tek doz Pfizer-BioNTech aşısından sonra pozitif tarama testlerinin oranında çarpıcı bir düşüş olduğunu gösteriyor" dedi.

Jones’un ekibi, aşılanmamış ve aşılanmış personelden elde edilen test sonuçlarını ayrıştırdıktan sonra, aşılanmamış sağlık çalışanlarının testlerinin yüzde 0,80 oranında pozitif olduğunu bulgusunu vardı.

Bu sonuçlar aşının koruyucu etkisi henüz tam olarak etkisini gösterememişken, aşıdan 12 gün veya daha kısa süre sonra personel tarafından yapılan korona virüs testlerin yüzde 0,37 oranında bir bölümü ve aşılamadan 12 gün veya daha uzun bir süre sonra personel tarafından yapılan testlerin yüzede 0.20’lik bir kısmı ile karşılaştırılmış ve bulgunun doğruluk payına bu şekilde karar verilmiş.

Yapılan bilgi toplama çalışması ve elde edilen sonuçların henüz diğer bilim adamları tarafından incelenmediği ve doğruluk payının kesinliğinin tartışmaya açık olduğu, ancak cuma günü yapılan veri raporlamasının ardından çalışmanın bir ön gösterim versiyonu olarak internet üzerinden yayınlandığı biliniyor.

Yapılan çalışmanın bir diğer yönetim kadrosu üyesi olan Cambridge Üniversitesi tıp bölümünde bulaşıcı hastalıklar uzmanı Mike Weekes, bu araştırmanın sonuçlarına göre tek doz Pfizer ve BioNTech çalışmasının ortak ürünü olan aşının ilk dozunun yapılmasının ardından, 12 günden daha uzun süredir aşılanmış durumda olan sağlık çalışanları arasında korona virüs enfeksiyonu kapma ve hastalanma riskinde dört kat azalma ve yüzde 75 oranında virüsten koruma sağladığı anlamına geldiğini belirtti.

Asemptomatik enfeksiyon seviyesinin de aşılamanın üzerinden 12 günden daha kısa süre geçmiş olan kişilerde yarı yarıya düştüğünü söyledi.

İngiltere, geçtiğimiz yılın aralık ayının son dönemlerinden bu yana vatandaşlarına hem Pfizer COVID-19 aşıları hem de AstraZeneca üretimi olan bir aşı ile tedavi uyguluyor.