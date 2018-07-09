Pazarda Satılan Makyaj Ürünlerine Dikkat!

Göz makyajında kullanılan kalem, rimel, eyeliner gibi kozmetik ürünlerin yanlış kullanım sonucu kalıcı kirpik dökülmelerinden, göz enfeksiyonuna, göz kapağı düşüklüğünden, geçici görme kaybına kadar pek çok hastalığa neden olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Ebru Toprak Ün, ürünlerin kullanımı konusunda önemli tavsiyelerde bulundu.Kadınların olmazsa olmazı göz makyajı, bilinçli olarak uygulanmadığında kalıcı göz hasarlarına neden olabiliyor. Kimi kadın tarafından her gün aktif olarak yapılan makyaj bazen de özel günlerde profesyonel eller tarafından gerçekleştiriliyor. Bilinçsiz şekilde kullanılan makyaj ürünlerinin ve uygulamaların göz hastalıklarına zemin hazırladığını anlatan Memorial Bahçelievler Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ebru Toprak Ün, göz hastalıklarından korunma yollarını anlattı.

“PAZARDA SATILAN ÜRÜNLERE DİKKAT”

İnternet üzerinde ve semt pazarlarında merdiven altında yasal olmayan şekilde üretilen ürünlerin zararlarına dikkat çeken Op. Dr. Ebru Toprak Ün, “Bu ürünleri çok görüyoruz. Çünkü ucuz olduğu için farklı sosyo-ekonomik düzeydeki kişilere hitap edebiliyor. Bu ürünlere ulaşımı çok kolay. İnsanlar içlerinde ne olduğunu bilmediği ürünleri ucuz olduğu için ve gerçek markaların sahte üretimleri olduğu için güvenerek alıyorlar. Sanıyorlar ki doğru markayı aldık. Bunların içinde siyanür, cıva ve kurşun gibi zararlı kimyasallar bulunuyor” diye konuştu.

Haber24.com

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2018, 12:23