Panik Atak Anında Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Panik bozukluğu nöbetlerle seyir alan bir rahatsızlıktır. Kişi sürekli nöbeti ne zaman geçireceği endişesiyle sürekli panik halinde zamanını geçirir.
Panik Atak Belirtileri Nelerdir?
- Panik bozukluğu yaşayan kişi genel itibariyle yalnız kalmak istemez yanında sürekli birileri olsun ister.
- Nefes almakta zorlanma
- Titreme ve terleme
- Karıncalanma ve uyuşma
- Mide ve bağırsak şikayetleri
- Kalp çarpıntısı
Panik atak bu tip belirtiler taşımaktadır. Panik bozukluğu yaşayan kişinin muhakkak bir uzmandan yardım alması gerekir ve uzmanın telefonunun kişide bulunması ona rahatlık verir. Kişinin kendine o an da dışarıdan bakması gerekmektedir. Kendine biraz eleştirel gözle bakar ve korkunun getirdiği bir rahatsızlık türü olduğunu bilirse bir nebze daha rahatlayacaktır.