Panik Atak Anında Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Panik bozukluğu korkunun korkuyu getirdiği bir endişe türüdür.

Panik Atak Anında Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Panik bozukluğu nöbetlerle seyir alan bir rahatsızlıktır. Kişi sürekli nöbeti ne zaman geçireceği endişesiyle sürekli panik halinde zamanını geçirir.

Panik Atak Belirtileri Nelerdir?

  • Panik bozukluğu yaşayan kişi genel itibariyle yalnız kalmak istemez yanında sürekli birileri olsun ister.
  • Nefes almakta zorlanma
  • Titreme ve terleme
  • Karıncalanma ve uyuşma
  • Mide ve bağırsak şikayetleri
  • Kalp çarpıntısı

Panik atak bu tip belirtiler taşımaktadır. Panik bozukluğu yaşayan kişinin muhakkak bir uzmandan yardım alması gerekir ve uzmanın telefonunun kişide bulunması ona rahatlık verir. Kişinin kendine o an da dışarıdan bakması gerekmektedir. Kendine biraz eleştirel gözle bakar ve korkunun getirdiği bir rahatsızlık türü olduğunu bilirse bir nebze daha rahatlayacaktır.

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