Pandemi döneminin komplo teorilerine etkisi!

2020 yılına damga vuran pandeminin 2021 yılında da dünyanın gündeminde kalacağı tahmin ediliyor. Pandemi döneminde insanların hayatında çalışma alışkanlıkları ve uyku düzeni de dahil birçok farklılık meydana geldi. Salgın döneminde görülen bazı değişiklikleri Fransız araştırma merkezi Cevipof inceledi. Fransa, İngiltere, Almanya ve İtalya'da yürütülen araştırmaya 8 bin kişi katıldı. Yapılan anketlerden çıkan sonuca göre pandemi döneminde insanların hükümetlere olan güvenlerinin sarsıldığı ve komplo teorilerine inanmaya daha yatkın hale gelmeye başladıkları ifade edildi.

Koronavirüs aşılarının riskleri gizleniyor mu?

Anket yapılan Almanya'da ve İtalya insanların yüzde 32'si, Fransa'da en az yüzde 36'sı ile İngiltere'de yüzde 31’i koronavirüs aşılarının birçok zararının bulunduğuna inanıyor. Onlara göre hükümetler ile aşı şirketleri,aşıların risklerini beraber örtbas ediyor. Bazı vatandaşlar ise pandeminin, hükümetler tarafından insanları kontrol etmek için kullandığını düşünüyor. Ankete katılanların İngiltere'de yüzde 41'i, Fransa'da yüzde 42'si, Almanya'da yüzde 39'si ve İtalya'da yüzde 40'ı pandeminin bir nevi kontrol aracı olduğu görüşünü paylaşıyor.

Pandemi döneminde psikolojik durum nasıl?

Anketten çıkan sonuçlara göre pandemi, Avrupa'nın kuzey ile güney bölgelerinde farkı psikolojik etkilere neden oldu. Ankete katılan Fransızlar, pandemi döneminde kendilerini tanımlayan kelime olarak "yorgun"u tercih ettiler. Aynı anket geçen yıl yapıldığında Fransa'da bu oran yüzde 28'de kalmıştı. İtalya'da ankete katılanlardan kendisini yorun olarak tanımlayanların oranı 40, İngiltere'de yüzde 31 ve Almanya'da yüzde 15 oldu. Aynı şekilde kendisini "üzgün" olarak tanımlayanların oranı İtalya'da yüzde 24, Fransa'da yüzde 34, Almanya'da yüzde 14 ve İngiltere'de yüzde 16 oldu. Bununla birlikte İngiltere ve Almanya'da koronavirüs tedbirlerinin sıkı sıkıya uygulandığı, Fransa'nın salgının üçüncü dalgasından korunmaya çalıştığı ve İtalya'nın da kademeli normalleşmeye geçtiği hatırlatıldı.

Pandemi döneminde hükümetin krizi yeterince iyi yönetemediğini düşünenlerin oranı da arttı. 2020 yılında yapılan aynı ankette İngiltere'de hükümete güvenenlerin oranı 69 iken bu yıl yüzde 48'e düştü. Almanya'da bu oran yüzde 74'ten yüzde 56'ya, Fransa'da yüzde 39'dan yüzde 37'ye indi. Fransa'da ise hükümete güven oranının yüzde 52 olduğu kaydedildi.