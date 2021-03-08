Pandemi döneminde 'arızalı beyin' salgını!

Pandemi döneminde yapılan araştırmalara göre koronavirüs bulaşan bazı kişilerde hastalık sonrası birçok sağlık sorununun yaşandığı belirtildi. Yorgunluk ve akciğer hasarının dışında bazı kişilerde de hafıza kayıplarının yaşandığı görüldü. Koronavirüsün geride "hasarlı beyinler" bırakmasıyla ilgili Prof. Dr. Osman Müftüoğlu bilgiler verdi. Osman Müftüoğlu, Hürriyet'te bugün yayımlanan "Beynimiz arızaya mı geçti" adlı yazısıyla konuyu ele aldı ve durumun tehlikelerine işaret etti.

"Kaygı bozukluğu ve depresyon bu dönemde arttı"

Koronavirüs salgını dönemindeki önemli sorunlardan birinin de "arızalı beyin salgını" olduğunu kaydeden Osman Müftüoğlu, bu dönemde psikiyatrik sorunların arttığından bahsetti. Pandemi döneminde kaygı bozukluğu ve depresyon gibi birçok sorunun ortaya çıkacağının beklendiğini kaydeden Müftüoğlu, çocuklarda IQ düşüşü ve yaşlı insanlarda da daha çok hafıza kayıplarının ortaya çıkabileceğini aktardı. Bu dönemde çocularda "metilfenidat" tarzı uyarıcı ilaç kullanımının arttığına işaret eden Müftüoğlu, bunun dikkat dağınıklıklarına yol açtığını ifade etti.

"Kaslar güçlendirilmeli, tempolu yürüyüş yapılmalı"

Pandemi döneminde hastalığı ağır olarak atlatmasa da çocukların beyinlerinde de bazı hasarların oluştuğunu belirten Müftüoğlu, Alzheimer hastalığının ilerleyen dönemlerde artacağından korkulduğunu kaydetti. Pandeminin sona ermesinin gecikmesi durumunda gelecekte çok daha büyük sorunların ortaya çıkabileceğini aktaran Müftüoğlu, "arızalı beyinler" konusuna daha çok eğilmeleri gerektiğini vurguladı. Bu dönemde beslenmenin dışında sağlıklı uyku ve huzurun da ilaç gibi geleceğini kaydeden Müftüoğlu, konuyla ilgili "Amerikan Koruyucu Tıp Birliği" dergisinde yazının yayımlandığını belirtti. Müftüoğlu, bu dönemde kas güçlendiren egzersizler ile tempolu yürüyüşün mümkün olduğu kadar günlük hayat rutinine eklenmesi gerektiğini kaydetti.