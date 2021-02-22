Pandemi döneminde antidepresan kullanımı arttı!

Pandemi döneminde salgının önüne geçebilmek için birçok tedbir alındı. Tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasakları getirildi, yüz yüze eğitime ara verilmesi ile kafe ve restoranların kapatılması da vardı. Alınan tedbirlerle birlikte ülke genelindeki vaka sayıları 35 binlerden 7 binlere kadar geriledi. Vaka sayılarının yanı sıra günlük ölüm sayılarında da ciddi düşüşler görüldü. 14 Ocak'ta başlayan aşılanmayla birlikte salgının sona ereceğine dair umut yeşerdi. Uzmanlar, toplum bağışıklığının kazanılması halinde koronavirüse karşı verilen savaşın kazanılacağını dile getirdi.

Tedbirlerin olumsuz etkileri

Pandemi tedbirlerinin olumlu yanlarının dışında bazı olumsuz etkilerinin de olduğunu kaydedildi. Cumhuriyet gazetesinden Zehra Özdilek'in yaptığı habere göre, pandemi döneminde kapanan ücretsiz izine çıkarılan işçiler ve işlerini durdurmak zorunda kalan işletme sahipleri zor zamanlar geçiriyor. Bu zorlu koşullar nedeniyle de ülkede antidepresan kullanım oranının yüzde 9.6 oranında arttığı kaydedildi.

Ticaret Bakanlığının açıkladığı verilere göre, geçen yıl 40 bin 735 şirket ile 99 bin 588 esnaf dükkanı pandemi şartları nedeniyle kapandı. Bu kapanmalardan dolayı işsiz sayısının da 10.7 milyonu bulduğu kaydedildi. Geçen yıl Mart ayında ülkede etkisini göstermeye başlayan salgından dolayı hükümet tarafından getirilen işten çıkarma yasağının da bu yıl Mayıs ayında sona ereceği belirtildi. İşten çıkarma yasağının sona ermesiyle birlikte binlerce kişinin daha işten çıkarılacağı tahmin ediliyor. Bu yılın ilk iki ayında 95 kişinin ekonomik sıkıntılar nedeniyle intihar ettiği ifade edildi.

Antidepresan kullanımı yüzde 9.6 arttı

Pandemi döneminde antidepresan ilaç kullanımında bir artışın görüldüğüne işaret eden CHP Ankara Milletvekili Eczacı Gamze Taşcıer, salgının getirdiği koşulların ülkede yol açtığı duruma değindi. 2019 yılında satılan antidepresan ilaç sayısının

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021, 09:54