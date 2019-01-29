Özat: Ruh sağlığı alanında uzman atamasına ihtiyaç var

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, () - TÜRK Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (TÜRK PDR-DER) Samsun Şube Başkanı Oğuz Özat, ruh sağlığı alanında ihtiyaç duyulan kadrolara acilen psikolojik danışman, psikolog ve psikiyatristler atanması gerektiğini söyledi.

Türkiye’deki Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanelerinde yer bulma ve randevu alma sorunu yaşandığını belirten Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (TÜRK PDR-DER) Samsun Şube Başkanı Uzm. Psikolojik Danışman Oğuz Özat, psikolog atamalarına ihtiyaç olduğunu söyledi. Hastaların en erken 3 ay sonraya randevu alabildiklerini ifade eden Özat, vatandaşın acil önlem alınmasını beklediğini kaydetti. Özat, "Sağlıkta özellikle ruh sağlığı alanı yıllardır ihmal ediliyor ve hor görüyor. Hastanelerde özellikle çocuk psikiyatristi yok denecek kadar azdır. Tedaviye ihtiyaç duyan hastalar, en erken üç ay sonraya randevu alabilmektedir. Hastalar, Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanelerinde yer bulamamaktadır. Ayırca, hastanelerde psikolojik yardım sürecini gerçekleştirecek, psikologlar yok denecek kadar azdı. Sadece 80 tane psikolog ataması yapılmıştır” dedi.

‘UZMANLAR ATANMALIDIR’

Ruh sağlığının bilimsel bir alan olduğuna dikkat çeken Özat, “Eğitim sisteminde öğrenci ve aile ruh sağlığı, okul psikolojik hizmetlerinde tarihin en düşük atamaları yapılmaktadır. 13 bin okul boş, sadece İstanbul'da 3 bin okulda kadro boşluğu vardır. Ruh sağlığı bilimsel bir alandır, dua ve inanç tabii ki etkilidir ancak profesyonel sistemli olan ve de bu alanda eğitim görmüş uzmanların devlet tarafından atanması gerekmektedir” diye konuştu.

‘SAĞLIKTA VE EĞİTİMDE TASARRUF OLMAZ’

Vatandaşın ciddi sorunları olduğunu ve acil ihtiyaçlar noktasında önlem beklediğini aktaran Özat, şöyle dedi:

“Devletimiz, eğitim ve sağlık gibi hizmetleri aksatmamalı. Sağlıkta ve eğitim de tasarruf olmaz, yapılmamalıdır. Ekonomik krizde, bu alanlarda kısıtlama gereksizdir. Aksine ekonomik krizlerde bu alanlara daha çok yatırım yaparak halkın zaten ekonomik nedenlerle yoğunlaşan ve ağırlaşan ruhsal süreçlerine daha çok destek verilmesi gerekmektedir. Öğrencilerimizin okullardaki eğitim sürecinde en çok psikolojik desteğe ihtiyacı vardır. Ancak gerekli atamalar azaltılmış durumdadır. Talebimiz; Milli Eğitim Bakanlığı’nca daha çok psikolojik danışman atanması ve diğer bakanlıklarda ruh sağlığı hizmetinin sağlayacak seviyede personel atanmasıdır”