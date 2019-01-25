Öykü Arin için kan vermeye koştular

İSTANBUL, () - KAN kanserinin özel bir türü ile mücadele eden 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için düzenlenen ‘Öykü Arin’e Umut Ol’ kampanyasına, Maltepelilerden büyük destek geldi. Etkinliğe katılan onlarca Maltepeli, Öykü ve kan bekleyen diğer hastalar için kan bağışında bulundu.

Maltepe Belediyesi ve Türk Kızılayı işbirliğiyle Maltepe’de anlamlı bir etkinlik yapıldı. Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde ilik nakli bekleyen Öykü Arin için düzenlenen ‘Öykü Arin’e Umut Ol’ isimli kan ve kök hücre bağışı etkinliğine Maltepeliler büyük ilgi gösterdi. Oldukça yoğun bir katılımın olduğu etkinlikte vatandaşlar, önce kuyruğa girerek form doldurdu, ardından doktordan onay alanlar kurulan sedyelere geçerek kan ve kök hücre bağışında bulundu.

Vatandaşlardan gelen bağışlar, kan ve kök hücre bekleyen diğer hastalar için de umut olacak.

Öykü Arin’in hikâyesini duyduklarında belediyenin de böyle bir etkinlikte bulunmasının anlamlı olacağını düşündüklerini ve kan vermeye koştuklarını söyleyen vatandaşlar duyarlılıklarından ötürü Belediye Başkanı Ali Kılıç başta olmak üzere tüm belediye çalışanlarına ve Türk Kızılayı’na da teşekkür etti.