İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - SAĞLIK Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Osmaniye Kanser Çağrı Merkezi örnek pilot il seçildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından yürütülen pilot uygulamanın tanıtımı Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Ülkü Dilek Kutluca ve Kanser Şube Sorumlusu Uzman Zübeyde Gündede'nin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Pilot uygulamanın başarılı bir şekilde sürdürülmekte olduğu belirtilirken, bakanlık tarafından yapılan değerlendirmede ise Osmaniye'deki pilot uygulama başarılı bulunarak 8 ilde daha başlatılarak genişletilmesi kararı alındığı bildirildi. Uygulama ile kansere bağlı hastalık ve ölümlerin azaltılması, ücretsiz tarama hizmetlerinden daha fazla vatandaşın faydalanması, taramayı reddeden veya gelmemiş kişilere tek tek ulaşıp tarama konusunda farkındalık artırarak katılım sağlanmasının hedeflendiği bildirildi.

DÜNYADA HER YIL 14 MİLYON VAKA

İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, kanser hastalığının, beraberinde getirdiği sağlık sorunlarının yanı sıra, maddi ve manevi yönden uzun süreli mücadele gerektiren bir hastalık olduğunu belirterek, dünyada her yıl 14 milyon yeni vaka tespit edildiğini, 8.8 milyon kişinin de kanserden kaybedilmekte olduğunu söyledi. Öznavruz, tarama ile tüm kanser vakalarının yüzde 33'ünün erken evrede yakalanarak etkin bir tedavi sağlanabildiğini sözlerine ekledi.

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