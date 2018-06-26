Osmaniye'de "Bağımlı Olma Özgür Ol" yürüyüşü

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE Valiliği öncülüğünde, İl Sağlık Müdürlüğü ve Osmaniye Bağımlılıkla Mücadele Platformu koordinasyonunda "Bağımlı Olma Özgür Ol" yürüyüşü düzenlendi.

Valilik kompleksi yaya girişi önünde başlayıp Adnan Menderes Caddesi üzerinden devam ettikten sonra tekrar aynı noktada sona eren etkinliğe, Vali Ömer Faruk Coşkun, Belediye Başkan Vekili Abdullah Bukan, Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu üyeleri, kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sağlık çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, yürüyüş sırasında ellerinde, 'Maddeye değil hayata bağlan', 'Uyuşturucuya hayır' ve 'Damarlarınızdaki asil kanı kirletmeyin' yazılı dövizlerden taşıdı.

Etkinlik sonunda konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkiliğin amacının kamuoyuna bir mesaj vermek olduğunu belirterek, "Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte bu çalışmalarla birlikte hem resmi kurumlarımızın hem sivil topum kuruluşlarımızla birlikte hareketle ederek bağımlıkla mücadelede daha fazla ve daha önemli mesafeler kat edeceğiz. İnşallah toplumda bu etkinlik bir farkındalık oluşturur" dedi.

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