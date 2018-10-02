Organları 5 kişiye hayat verecek

Arzu ERBAŞ/RİZE, () - RİZE’de beyin ölümü gerçekleşen Turan Salim Taşkın'ın (53) bağışlanan organları, 5 hastaya umut oldu. Taşkın'ın karaciğeri ve bir böbreği Erzurum’a, diğer böbreği ve korneaları da Samsun’da hastalara nakledildi.

Pazar ilçesinde 3 gün önce beyin kanaması geçiren Turan Salim Taşkın kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Dün beyin ölümü gerçekleşen Taşkın'ın vasiyeti üzerine Gökçe Taşkın, eşinin organlarını bağışlama kararı aldı. Taşkın'ın karaciğeri ve bir böbreği Erzurum’a, diğer böbreği ve korneaları da Samsun’da hastalara nakledildi.

Hastanenin Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Başar Erdivanlı, tüm çabalara rağmen hastanın beyin fonksiyonlarının geri dönmediğini belirterek "Hastamızın yakınları hayattayken organ bağışı konusunda konuştuklarını söyledi. Turan Beyin, başına bir şey gelirse organlarının bağışlanmasını istediğini, aile olarak bu kararını gerçekleştirmek istediklerini söylediler. İnşallah diğer hastalara umut olur“ dedi.

GEÇEN YIL EVLENMİŞTİ

Beyin kanaması sonucu ölen şoför Turan Salim Taşkın, geçen yıl Gökçe Taşkın ile evlenmişti. Taşkın'ın cenazesi öğlen vakti Pazar Sahil Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Derebaşı köyünde toprağa verildi.



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