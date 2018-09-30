Organ nakli olan çocuklar doyasıya eğlendi

Organ nakli olmuş ve nakil bekleyen çocuklar 'Hayata Bağış Derneği' tarafından bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Oyun parkında eğlenceli vakit geçiren 17 çocuk Tuğba Özerk'in şarkılarıyla doyasıya eğlendi.

Organ bağışına dikkat çekmek amacıyla 2012 yılında kurulan Hayata Bağış Derneği, bugüne kadar yaklaşık 90 etkinliğe ev sahipliği yaptı. Tamamı organ nakli ekibinden oluşan dernek üyelerinin bir de "Ayda 1 Detoks" adında müzik grubu bulunuyor. Aralarında göğüs ve beyin cerrahıyla birlikte organ nakli koordinatörlerinin yer aldığı grup, şarkılarını bu konuda farkındalık oluşturmak ve hastalara moral olmak için söylüyor. Dernek tarafından bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlik 15'i nakil olmuş 2'si nakil sırası bekleyen 17 çocuğu bir araya getirdi. Gün boyu birlikte oyun oynayan, film izleyen çocuklar ardından şarkıcı Tuğba Özerk ve "Ayda 1 Detoks" grubunun şarkılarıyla eğlendi.

ANNESİNİN BÖBREĞİYLE HAYATA DÖNDÜ

Annesinden aldığı böbrekle hayata tutunan 17 yaşındaki Damla Taşkın, nakil olmayı bekleyen çocuklara umutlarını yitirmemelerini söyledi. Organ nakli konusuna da dikkat çeken Taşkın, "Böbreğimde bulunan kist, böbreklerimin çalışmasını engelledi. O yüzden annemin böbreği bana nakledildi. Artık kendimi çok iyi hissediyorum. Nakil olmayı bekleyen çocuklara tavsiyem umutlarını hiçbir zaman yitirmemeleri yönünde. İnsanlara eğer ölmeden önce organlarını bağışlarlarsa çocuklara hem bir umut olurlar hem de onlara birer hayat bağışlarlar" dedi.

"YENİ BİR HAYAT BAŞLADI"

Amasya'da yaşayan 12 yaşındaki Göknur Balta ise dedesinin böbreğiyle sağlığına kavuşmuş. Kızının 7 yaşından bu yana hastalıkla mücadele ettiğini anlatan anne Gülsüm Balta, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Dedesinden aldığı böbrekle hayatı kurtuldu. Diyalize giriyordu en önemlisi o bitti. Kızım yeniden hayata başladı ve şu an her şey yolunda. Yaşadıklarımız anlatılamaz çektiğimiz acılardan sonra bizim için yeni bir hayat başladı. Keşke herkes bağışta bulunup hayat kurtarsa. Çünkü o organlar toprağın altında çürüyecek."

9 yıl önce annesinden aldığı böbrekle hayata dönen Şevval Çıtak (17) ise bağışlarının geç kalmadan organlarını bağışlamaları çağrısında bulundu.

"KADAVRA NAKİLLERİNİ ARTIRMALIYIZ"

Hayata Bağış Derneği'nin organ bilincini artırmak amaçlı kurulduğunu belirten dernek başkanı Hüseyin Yıldırımoğlu ise "Çocuklarımızın diyaliz ve nakil gibi zor zamanlarında yanlarında olduğumuz gibi eğlenceli anlarında da bir araya gelmek istedik. Amacımız kadavra bağışını artırmak. Canlı nakiller konusunda ülkemiz çok iyi durumda ancak kadavra naklini artırmalıyız. Bir de 2015'te kurulan bir müzik grubumuz var. 'Ayda 1 Detoks' adlı grupta doktorlar ve sağlık personeli yer alıyor. Bizler ise organ nakli koordinatörleriyiz. Müzik bir iyilik hareketi ve insanoğlunun tarihinden bu yana var. Bağışı müzikle taçlandırmak istedik. Organ bağışında nakil sonrası mutluluk anları çok fazla biz bunların artması için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Etkinlik sonrası Tuğba Özerk ve Hüseyin Yıldırımoğlu, çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

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