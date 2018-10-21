Optisyen Mutlu: Sokaklarda gözlük değil, katarakt satılıyor

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN,() – KARADENİZ Optisyen Gözlükçüler Derneği Başkanı Ali Mutlu, piyasadaki sahte dinlendirici ve numaralı gözlüklerin insan sağlığına ciddi zararları olduğunu ve katarakt hastalığına yol açtığını belirtti. Konuya ilişkin vatandaşlara uyarılarda bulunan Mutlu, bahse konu gözlüklerin toplatılması hakkında kanun olduğunu hatırlatarak, ilgili kurumlara görev çağrısı yaptı. Mutlu, "Sokaklarda gözlük değil, katarakt satılıyor" dedi.

Karadeniz Optisyen Gözlükçüler Derneği Başkanı Ali Mutlu, kentlerin en işlek cadde, sokak ve meydanlarında seyyar satıcılar tarafından satışa sunulan dinlendirici ve numaralı gözlüklere ilişkin konuştu, bir dizi uyarılarda bulundu. Mutlu, bahse konu gözlüklerin insan sağlığına zararlı olduğunu ve katarakt hastalığına yol açtığına işaret etti. Yetkisi olmayanların gözlük sattığını belirten Mutlu, tüm illerin valiliklerine çağrı yaptı, gözlüklerin toplatılması gerektiğini kaydetti. Ali Mutlu, “Kentlerin en işlek caddelerin ve meydanında sahte numaralı ve dinlendirici gözlük satışı halen sürüyor. Maalesef ki, bu gözlükler insan sağlığını ciddi anlamda tehdit ediyor. Gözlük fiyatlarının ucuz olmasına aldanan vatandaş, maalesef bu gözlükleri alıyor. Bırakın ucuz olmasını, yanlış numaralı gözlük kullanımı dahi insana büyük zararlar verebiliyor. Bu sorunu gözlüğü yeni alan kişi değil, sonradan zararlarını gören biliyor. Bu gözlükler resmen büyüteçtir. Malzemesinin kalitesi oldukça düşüktür” diye konuştu

‘KATARAKT HASTALIĞINA YOL AÇIYOR’

‘Piyasada kontrolsüz satılan gözlükleri kullanan insanlarda katarakt hastalığı ortaya çıkmaktadır’ diyen Mutlu, “İnsanlar ciddi sağlık sorunları ile uğraşmaktadır. Anlık olarak gözlüğü taktığında iyi gördüğünü hisseden insanlar, sonradan hastanelerde hastalıklarla mücadele ediyorlar. Bu hem insanların, hem de devletin zararınadır. Gözlüklerin sokak aralarında satışlarını yapan işportacılar, ‘Bununla mı? Yoksa bununla mı iyi gördün?’ diyerek, insanlara gözlük seçmede yardımcı oluyorlar. Bu insanlar doktor değildir, doktor bile gözlük numarası kararını zor verirken, anlık görüntüyle kararlar veriyorlar. Bu kesinlikle hatadır. Bu kesinlikle insan sağlığını hiçe saymaktır. Böyle bir şeyi kabul edemeyiz” dedi.

‘PAZARDAN GÖZLÜK ALINMAZ’

Gözlüklerin piyasadan toplanması için genelge yayımlandığını da hatırlatan Ali Mutlu, şunları söyledi:

“5193 sayılı Optisyenlik Hakkında kanunun 4 üncü maddesinde bu gözlüklerin satışını yapmak için kıstaslar belirlenmiştir. Bu satışı yapacak insanların, optisyen olması şartı getirilmiştir. Bugün büyüteç gözlükler sokaklarda optisyen olmayanlarca 7/24 satılıyor. Zabıtalar, içki satan yere veya kapalı alanda sigara içenlere ve içerenlere ciddi cezalar kesiyor, ancak bu satışı yapanlara ‘dur’ demiyor. Valilikler, İl Sağlık Müdürlükleri ve belediye ekipleri görevlerini maalesef yapmamaktadır. Bunu çok merak ediyorum; neden gözlükler piyasadan toplanmıyor? Amacımız, seyyar satıcılara mani olmak değil, insan sağlığı ile oynanmasını engellemektir. Tarihi geçmiş gıdanın satılması nasıl yasaksa, bu nasıl engelliyorsa, sahte gözlüklerin satışı da engellenmelidir. Bu gözlükler satılamaz ve satılmamalıdır. Bu konuda vatandaşımız daha duyarlı olmalı, büyüteç gözlükleri almamalıdır. Gözlüğü seyyar satıcıdan değil, gözlükçüden almalıdır. Pazardan gözlük alınmaz”

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