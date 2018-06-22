Op. Dr. Seydi Demir Hatem'de

ORTOPEDİ ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Seydi Demir, Özel Hatem Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

Hekim kadrosu ve branşlar konusunda her geçen gün güçlenmeye devam eden Hatem Hastanesi’nde, hasta kabulüne başlayan Op. Dr. Seydi Demir uzmanlık alanıyla ilgili olarak Girişimsel Artroskopik Cerrahi; dizlerde meniskus, ön çapraz bağ ve kıkırdak yaralanmaları artroskopik tedavileri, omuz instabilite ve bağ yaralanmaşarının tedavisi, ayak bileği kıkırdak ve diğer rahatsızlıklarının artroskopik tedavileri. Artroplasti (Protez) Operasyonları; özellikle diz ve kalça ekleminde olmak üzere yaşlanma, yaralanma, enfeksiyon, romatizmal rahatsızlıklar ve aşırı kullanım sonucu ortaya çıkan eklem yüzeyinin ileri derecese bozulması da diyebileceğimiz eklem kireçlenmelerinde(dejenerasyon) bozulan eklem yüzlerinin endoprotez denilen metal kaplama ile kaplanmasıdır. Bu operasyonlar neticesinde hayat konforu iyice bozulan, hareketi kısıtlanan ve aşırı ağrıya yol açan bu rahatsızlıkların tedavisi mümkün olabilmektedir ve yüz güldürücü sonuçlar elde edilmektedir. El ve ayaklarda oluşan sinir sıkışmaları (tuzak nöropatleri) tedavisi, çocukların ortopedik doğumsal anomalilerinin cerrahi ve konsevatif tedavileri. Gelişimsel kalça çıkığı, çarpık ayak(pes ekinovarus) bacak ve koldaki kemik kısalıklarının tedaviler, ayak başparmağının sonradan oluşan dışa doğru eğilmesi neticesinde oluşan hallux valgus deformitesinin cerrahi tedavisi, bel, sırt ve boyun ağrıları ile fibromiyalji ağrılarının tedavisi, kök hücre tedavisi olarak bilinen PRP tedavisi tıbbi ilgi ve uzmanlık alanları içerisinde yer alıyor.

Op. Dr. Seydi Demir kimdir?

1969 yılında Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde doğan Dr. Demir ilk ve ortaöğrenimini Gaziantep’te tamamladı. 1994 yılında Ege üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Dr. Demir Ortopedi ve Travmatoloji ihtisasını Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlamıştır. İyi derecede İngilizce bilen Dr. Demir uluslararası ve ulusal alanda birçok kongrelere, kurslara ve eğitimlere katılmıştır.

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