Ölümcül Hindistan Varyantı Rusya'ya Sıçradı! Türkiye'de Risk Var Mı?

İlk defa Hindistan'da görülen ve kara mantar ismi verilen enfeksiyonun Rusya'da da tespit edildiği bilgisine ulaşıldı. Fazlası ile ölümcül olan kara mantar enfeksiyonun çoğunlukla beyne ve gözlere yayılmadan önce burunda başladığı ifade edildi. Bu enfeksiyonun yerleştikten sonra ise hem hızlıca kemik tutulumu yaptığı hem de yumuşak dokuyu erittiği söylenildi. Bu durumun da beraberinde ölümü getirdiği hakkında açıklamalar yapıldı. Korona virüs tedavisi gören diyabet hastalarının ise en riskli grup İçerisinde bulunduğu ifade edildi ve Profesör Doktor Alper Şener, diyabete eğilim oluşan hastalarda bu enfeksiyonun görülebileceğini vurguladı. Diğer taraftan her korona virüs pozitif vakalarında ya da yoğun bakıma yatan korona virüs hastalarında bu enfeksiyonun görünmesinin mutlaka rastlanır bir durum olmadığı da söylenildi. Pandemi sürecinin başından beri on binlerce pozitif vaka görüldüğü fakat Türkiye'de bir kez bile kara mantar enfeksiyonuna rastlanılmadığı açıklandı.

Ölümcül ve nadir olan kara mantar enfeksiyonunun Rusya'da da tespit edildiği hakkında bilgiler öğrenildi. Rusya eski ve mevcut korona virüs hastalarını etkileyen kara mantar enfeksiyonunu onaylayan bir açıklama gerçekleştirdi. Geçtiğimiz hafta kara mantar enfeksiyonuna bağlı hastalarda görme yetisinin kaybedildiği ve gözlerin cerrahi yöntemle alındığı ile ilgili bilgiler açıklanmıştı. Hindistan ardından Rusya'da görülen kara mantar enfeksiyonunun Türkiye için bir tehdit oluşturup oluşturmadığı merak konusu oldu.

Hintli doktorların koyu pigmentasyonu sebebiyle kara mantar olarak isimlendirilen enfeksiyonun insandan insana yayılmadığı ve Rusya adına kitlesel bir saldırısı taşımadığı hakkında açıklamalar gerçekleşti %50 ölüm oranına sahip olan enfeksiyonun gözlere ve beyne yayılmadan önce burunda başladığı hakkında bilgiler verildi. Bu enfeksiyona yakalanma oranı yüksek olan hastalar ise uzmanlar tarafında kontrolsüz diyabeti olanlar, korona virüs tedavisi sırasında steroid kullananlar, hastanede yoğun bakım ünitelerinde uzun süre kalanlar ya da mantar enfeksiyonuna yakalanmaya daha duyarlı olanlar olarak açıklandı.