Okullar Ne Zaman Açılıyor? Bilim Kurulu Üyesi Açıklama Yaptı

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan okulların ne zaman açılacağına dair yeni açıklamalar yaparken kendi fikirlerini kamuoyu ile paylaştı. Çocukların bir an önce okullarına dönmeleri konusunda herkesin hemfikir olduğunu ifade eden Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, şu an için kısıtlamalar ile ilgili kararların değerlendirme aşamasında olduğu için okulların açılması hakkında erken olduğunu düşündüğünü belirtti. En azından 2’nci doz aşılar uygulamasının tamamlandıktan sonra peyderpey kısıtlamaların ve okulların açılacağı tarihi düşünmenin daha doğru olacağı hakkında fikirlerini paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise okulların açılmasına yönelik kararda 15 Şubat’tan itibaren mümkün olunduğu kadar daha yüksek bir kapasite ile okulları açma konusunda kararılılığını belirten açıklamalarda bulunmuştu. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı İlhan, artan vaka sayılarını göstererek şubat ayı başlarında bir değerlendirme yapmanın doğru olacağı konusunda açıklamalarda bulunurken aşılamanın henüz yeni başlaması ile birlikte okulların açılmasının erken olacağını düşündüğünü söyledi. Bir hesap yapıldığında ocak ayının ortası gibi aşılamaya başlanıldığını ve mart ayının ortaları gibi bir zamanda değerlendirmede bulunmanın daha iyi bir karar olduğunu açıklarken bu görüşün kendi kişisel fikri olduğunu da belirtti.

Kovid-19 virüsü ile ilgili olarak enfeksiyonun 1 yılını doldurduğu halde daha pek çok bilinmezliği de halen taşıdığını belirterek mutasyon hakkında 2 aydır konuştuklarını örnek verdi. Bir şeye başladıktan sonra geri adım atmanın zor olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yayılma patenine bakmanın gerekli olduğu vurgusunu yaptı. mutasyonlu virüsün ne kadar yayıldığı, ne kadar çok kişiyi etkilediği ve ne kadar çok ağır hastalığa sebep olduğuna bakılması gerektiği açıklamasını yaparken ilgili mutasyonun hızla yayılma durumunda pek çok alanı etkileyeceği hakkında konuştu. Güncel olarak 7 binlere çıkan hastaları olduğunu belirten Bilim Kurulu üyesi, mutasyonlu virüs bulunduğu için kısıtlamaların kaldırılması ya da gevşetilmesi için bir plan yapmanın erken olduğu görüşünü savundu. Vatandaşlar için ise bu dönemde hijyenlerine daha çok dikkat etmelerinin gerekliliğini vurgulayan İlhan, kalabalık yerlerden kaçının uyarısında bulundu.