Öğretmenlere yönelik aşılama sürecinin detayları açıklandı!

Köy okulları ile anaokullarında yüz yüze eğitim 15 Şubat 2021 tarihinde başladı. İlkokul öğrencileri ile 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencileri de 1 Mart 2021 tarihinde yüz yüze eğitime başlayacak. Bu nedenle toplu aşılamada öğretmenlere öncelik verildi. Bu kapsamda Çorum'un Sungurlu ilçesinde bulunan Arifegazili İlkokulu'nda görev yürüten öğretmenlerle birlikte Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a, 24 Şubat 2021 tarihinde koronavirüs aşısının ilk dozu uygulandı.

Yüz yüze eğitime geçiş sırasına göre devam ettirilecek

Öğretmenlere yönelik aşılama süreci, yüz yüze eğitime geçiş sırasına göre devam ettirilecek. Türkiye genelinde 15 Şubat 2021 tarihinde yüz yüze eğitime geçen köy okullarında görevli öğretmenlere yönelik aşılama başladı. Yine 15 Şubat 2021 tarihinde yüz yüze eğitime geçen anaokullarında görevli öğretmenlere yönelik aşılama da başlayacak.

Sırada hangi öğretmenler var?

İlkokul öğrencileri ile 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencileri de 1 Mart 2021 tarihinde yüz yüze eğitime geçecek. Bu nedenle toplu aşılama süreci, söz konusu öğrencilere eğitim veren öğretmenlerle sürdürülecek. Spor liseleri, güzel sanatları liseleri ve çok programlı Anadolu liseleri de 1 Mart 2021 tarihinde uygulama derslerini yüz yüze alacak. Uygulama derslerini veren öğretmenlere de aşılama konusunda öncelik verilecek. Özel eğitim okullarında ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ve diğer okullarda özel eğitim sınıfı öğrencilerine yüz yüze eğitim verecek olan öğretmenler de bu konuda öncelikli olacak.

Mart boyunca devam edecek

Öğretmenlere yönelik aşılama süreci Mart ayında kesintisiz şekilde devam ettirilecek. Çin'den satın alınan yeni koronavirüs aşılarının Mart ayında Türkiye'ye teslim edilmesiyle birlikte aşılama süreci iyice hız kazanacak.

Öğretmenler aşılama sürecinde sıranın kendilerine gelip gelmediğini nasıl öğrenecek? Öğretmenlerin de diğer vatandaşlar gibi önce AŞI yazıp daha sonra sırasıyla kimlik numarası ve seri numarasının son 4 rakamını yazmaları ve 2023'e SMS yollamaları gerekiyor. Böylece aşı sırasının kendilerine gelip gelmediğini rahatlıkla öğrenebiliyorlar.

Aşı sırası gelen öğretmenler, şuralardan randevu alabiliyor:

- mhrs.gov.tr,

- enabiz.gov.tr,

- Merkezi Hekim Randevu Sistemi,

- e-Nabız mobil uygulamaları,

- Alo 182.

Selçuk: Listeler bakanlığa gönderildi!

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmenlerin ilgili sağlık kuruluşlarında aşılanabileceğini belirterek, 1 milyon 259 okul personeline dair listenin Sağlık Bakanlığına gönderildiğini dile getirmişti. Selçuk, öğretmenlerin 2023'e SMS göndererek veya e-Nabız sistemi üzerinden bilgi ve randevu alabileceklerini, bu şekilde aşının ilk dozunu yaptırabileceklerini söylemişti. Aşının ikinci dozu için de aynı uygulamanın geçerli olduğunu belirten Selçuk, TSE (Türk Standartları Enstitüsü) tarafından belirlenen standartlara göre okullarda hazırlık yapıldığını ifade etmişti.

"Okulum Temiz Belgesi'ni aldılar"

Selçuk, meslek liseleri ve halk eğitim merkezleri tarafından yapılan üretimle beraber malzeme konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını söylemişti. Neredeyse tüm okulların "Okulum Temiz Belgesi"ni aldıklarını aktaran Selçuk, okullara yönelik dış denetim gerçekleştirildiğini ve bu belgenin de belirli kriterler doğrultusunda verildiğini söylemişti.

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2021, 13:55