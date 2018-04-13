Öfke Tetikleyicileri Nelerdir?

Öfke çoğunlukla kişinin tehdit edilmesi, yapacağı işin engellenmesi, güçsüzlük ve yetersizlik duyguları ile ilişkilidir.

Depresyonda olan kişi yoğun öfke hissini daha çok yaşamaktadır. Öfke çok önemsenmeyen bir konu üzerinde ani tepki olarak da çıkabilir. Çünkü kişinin geçmişte yaşadığı ve yoğun öfke duyduğu bir durum ya da olayla ilişkilendirilebilir. Öfkeyi başka neler tekitler?