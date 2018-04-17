Öfke Hem Ruhu Hem İlişkileri Bozuyor!

Öfke kişinin ruh durumunu aşırı derecede olumsuz etkilemektedir. Aslında öfke güçsüzlük duygusuyla bağdaşmaktadır. Kişi bir şeye yetemediği zamanlarda içsel olarak kendi sesini daha fazla duyurmak ister ve sesini duyurmayı ses yüksekliği ile karıştırır.

Kişinin işlerinin istemediği yönde gitmesi, incelikli davranışlar görmemek, sevdiklerimizin zarar görmesi, sevdiği kişiler tarafından zarar görmesi öfke davranışını tetikler niteliktedir. Böyle durumlarda öfke kontrolünü sağlayabiliyor olmak kolay olmayabilir. Karşısındaki kişiye karşı öfkesini kontrol edemeyen kişi zaman zaman hırçınlaşabilir ve saldırganlık gösterebilir. Ya kendisine ya da karşısındakine zarar verdiği sık sık gözlemlenmektedir.

Bu tip tahammülsüzlükler nedeniyle kendini ve çevresini tüketen kişi bir zaman sonra yalnızlaşmaya başlar. O nedenle öfke kontrolünü sağlamakta zorlanan ve kendisi hakkında da bu tip söylemleri sıklıkla duyan kişi en kısa zamanda en yakınındaki uzman kişiden yardım almalıdır.