Obsesif Kompulsif Bozukluğu (OKB) Nedenleri ve Belirtileri Nelerdir?

OKB, ilk olarak kişi tarafından değil sosyal çevre tarafından farkedilmektedir. Kişi, durumun ciddiyetinin farkında olmadan hayatını sabote etmeye başlayan davranışlar sergilemektedir. Gittikçe şiddetini artıran bir rahatsızlık türü olan takıntı hastalığı, kişinin tüm yaşam kalitesini ele geçirmektedir.

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Belirtileri

Kirlenme korkusu, var olan eşyaları simetrik düzende dizme ve saklama isteği, öfke nöbetleri geçirme gibi tepkimeleri vardır. Bunların dışında;

Ütünün fişini çekip çekmediği ya da kapıyı kilitleyip kilitlemediği düşüncelerinin sık sık nüfuz etmesi

Öfke nöbetleri sonucunda kendine ya da bir başkasına zarar verme isteği

Ellerin stres kaynaklı titremesi

Uygunsuz davranışlarda şekillerinde bulunma ( zihinde seksüel bazı imgeler canlandırma)

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Nedenleri

Biyolojik ve çevresel nedenler olarak iki grupta incelenmektedir. Tanı nedenleri çok geniş perspektifte olduğu için tek bir nedende toplanamamaktadır.

Kişinin aile geçmişi, yetiştiriliş tarzı, inanç saplantıları, ailede bulunan genetik OKB semptomları, stresli yaşam koşulları etkilemektedir.

İnanç boyutunu üst seviyede yaşayan bireylerdei özellikle temizlik takıntılığı kendini göstermektedir. Ne yaparsa yapsın kendinin ve oturduğu yerin asla temiz olduğuna inanmaz. Kişi sabunu sabunla yıkarken bile bulabilecek düzeye gelebilmektedir. Stresli yaşam koşullarının hakim olduğu ve değiştirmekte denemesine rağmen başarılı olma yolunu bulamayan kişi, bu değişimi farklı alanlarda inatlaşarak gerçekleştirmek ister. Bu inatlaşma yerini bir zaman sonra alışkanlığa, alışkanlık da bu semptomların şiddetini arttırmasına sebebiyet verir.

Kıyafetlerini atmakta zorlanan kişiler yeri gelir yaşamını sonlandıran beslediği hayvanları atamaz dereceye gelebilir. Kıyafet OKB’nin şiddettinin küçüklüğünü gösterip mükemmeliyetçilik duygusuyla bağdaşmakta fakat daha kendisi için zarar verici simgeleri de atamayacak hale gelmektedir

Mükemmeliyetçi ve sabırsız kişilerde daha fazla görülen OKB, kişinin biraz da kendine biçtiği değer yargılarıyla ilintilidir. Kendine değer vermeyen kişiler genellikle ailesi tarafından pek değer görememiş ya da mükemmeliyetçi aile yapısından gelen kişilerin karakter özellikleridir. Bu tip durumların hepsi bireyde bu semptomların hepsini olmasa da bir kısmını yaşamasına neden olmaktadır.

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Tedavisi

Terapi çeşitlerinden ‘maruz bırakma yöntemi’ en etkili tedavi yöntemidir. Kişi, bu terapi yönteminde korktuğu ya da kendine hakim olamadığı durum her ne ise o duruma karşı belli kademelerle maruz bırakılır. Bu nedenle isteği ve sabrı çok önemlidir. Bu yöntem yeterli olmadığı zamanlarda antidepresan kullanımına bir uzman eşliğinde başvurması gerekmektedir.

Psk ve Uzm. Aile Danışmanı

Serap Ağalar