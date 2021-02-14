Obezite Nedir Ve Nasıl Tedavi Edilir?

Obezite nedir obezitenin nedenleri nelerdir vücuda alınan kalorinin yakılan kaloriden daha çok olmasıdır. Evde kalıp salgın hastalıkla mücadele ettiğimiz şu günlerde, obezite yanıbaşımızda büyük risk faktörü olarak duruyor. Salgın bitiminde hesaplanacak obezite veri oranının artması korkulan ikinci senaryodur. Obeziteden korunma ve tedavi yöntemleri hakkında tüm detayları yazımızda öğrenebilirsiniz.

Obezite Nasıl Saptanır?

Dünya Sağlık Örgütü Obezite nedir ve kişinin obez olup olmadığının hesaplamasını BKİ göre yapmaktadır. BKİ (beden kütle endeksi) ile vücut yağ dağılımı vücut ağırlığının boy değerine oranı hesaplanır. BKİ değeri normalden fazla çıkan sayılar kişilerin obezite sorunun olduğunu gösterir. Beslenme alışkanlıklarının düzeltilmesiyle bu grup risk faktörünü kısa sürede yok edebilir.

BKİ 27 sayısının üzerindeki hastalar doktor kontrolünde enjeksiyon tedavisi olabilmeye müsait hasta grubudur. BKİ 30 ve üzeri olan hastalar yüksek risk grubunda değerlendirilir. Son olarak Dünya Sağlık Örgütü obezite tanımı yaparken bel çevresi ölçümüne de dikkat çekmektedir. Vücut yağ dağılımının vücutta biriktiği bölge önemlidir.

Obezite nedir? Obezite Tedavisi nelerdir?



Obezite tedavisi için öncelikle kişinin tedaviye inanması ve istekli olması gerekir. Obezite tedavisi için tek başına hekim tedavisi yeterli değildir. Obeziteyi tedavi etmek çok yönlü bir iştir. Psikolog, Diyetisyen, Fizyoterapist, Doktor, Cerrahi hekimlerin ve hastanınözverili çabasıyla iyileştirilebilir. Obezite nedir tedavi yöntemleri nelerdir konusunu 5 grupta inceleyebiliriz.

1. Diyet



Obezite nedir denildiğinde, diyet akla ilk gelen şeyler arasındadır. Karbonhidratlı, yağ miktarı yüksek gıdalardan uzak durulması bütün diyetlerde ilk kuraldır. Vitamin ve protein yönünden zengin besinler tercih edilip uzun süreli açlıklardan sakınılmalıdır. Araştırmalarda obeziteden birinci dereceden sorumlu 2 yiyecek tespit edilmiştir. Bunlar şekerli gazlı içecekler ve patates kızartmasıdır.

Sağlıklı beslenmek obezite belirtileri ortaya çıkmadan yapılmalıdır esasında. Obeziteden korunmak için beslenme şeklinin değiştirilmesi çok önemlidir. Obezite testi sonucu Bki 30’un altında olanların diyet yaparak kilo vermeleri mümkündür. Diyetisyen kontrolünde hazırlanan sağlıklı yiyecekler listesi ve kalori kontrolüyle fazla kilolarınızdan kısa zamanda kurtulabilirsiniz.

2. Fiziksel Aktivite



Her gün 30dk tempolu yürüyüş gibi düzenli fiziksel aktivite, kilo alımını durdurup yağ yakımını kolaylaştırır. Asansör kullanmak yerine merdivenleri, kısa mesafelerde taşıt yerine yürümeyi tercih edin. Bu gibi basit değişiklikler obezite nedir denilince akla ilk gelen tavsiyelerdir. Hareketsiz yaşam obezite nedenleri olarak ilk sırada gelir. Fizyoterapist kontrolünde, egzersiz ve aktivite tavsiyeleri ile etkili kilo verebilirsiniz.

3. Davranış Tedavisi



Yemek yemek vücudun açlık sinyaline karşı yiyecek alımıdır. Obezite hastalarında bu durum yoğun duygu değişimlerinde yemek yeme isteği şeklinde görülmüştür. Aşırı üzüntü, sevinç veya kaygı anlarında yemek yeme isteği artıyor ve çoğunlukla kontrolsüzce yemeye dönüşüyor. Obez kişileri, bu şekilde davranmaya iten duygunun sebeplerinin bilinmesi önemlidir. Bu konuda psikolog yardımı almak mutlaka gereklidir.

4. İlaç Tedavisi



Obezite nedir makale aramasında ilaçların etkili olup olmadığını düşünen kişi sayısı oldukça fazladır. Doktor nezdinde uygun görülen laç tedavisi, kilo kontrol programının bir parçası olarak görülebilir. Diyet denemelerinde başarısız olan kişiler bir Endokrinoloji uzmanıyla görüşebilirler. Deri altına enjekte edilen enjeksiyon yöntemiyle hormon tedavisi yapılır. Bu tedaviyle beyindeki tokluk merkezi hipotalamus uyarılarak doygunluk hissi sağlanır.

5. Cerrrahi Tedavi ile Obezite nedir?



Yüksek obezite grubundaki hastalara obezite cerrrahisi öngörülür. Gastrikbalon ve gastrikbantlama yöntemleri yarı cerrahi işlemlerdir. Bunlar midenin hacmini bozmadan tokluk hissi sağlamaya yöneliktir. Gastroplasti tüp mide diye bilinen zımbalama yöntemiyle midenin ghrelin hormonun salgılandığı fundus bölümü çıkarılır. Gastrikbypass yönteminde ikiye ayrılan mide 12 parmak bağırsağı atlanarak yeniden yerleştirilir.

Obezite’nin Zararları



Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı obezite nedir obezitenin zararlari nelerdir konusunda yoğun bilgilendirici çalışmalar yapmaktadır. Karaciğer yağlanması, solunum zorluğu, adet düzensizlikleri ve kısırlık, şeker hastalığı, astım, uyku apnesi, hipertansiyon, depresyon, sosyal uyumsuzluk, kolesterol, damar tıkanması, kas problemleri, insülin direnci, meme ve kolon kanseri gibi hastalıkların oluşmasına sebep olur.

