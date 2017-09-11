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O ameliyat sonrası hayatı karardı 4 yılda 9 ameliyat oldu !

Antalya'da yaşayan Firuze Kemal'İn hayatı bir özel hastanedeki ameliyat sonrası tamamen değişti.Talihsiz kadın 4 yılda 9 kez ameliyat oldu !

11 Eylül 2017 Pazartesi 11:31
O ameliyat sonrası hayatı karardı 4 yılda 9 ameliyat oldu !

Antalya'da yaşayan 32 yaşındaki tekstilci Firuze Kemal (32), sağ dizinde başlayan ağrılar nedeniyle özel bir hastaneye başvurdu. İddiaya göre; kendisine “Bacağınızda ödem var. Küçük bir operasyon yapılacak” denilerek ameliyata alındı. Bir gün sonra taburcu edilen Kemal’in dizindeki ağrılar artarak devam etti.

ENFEKSİYON KAPMIŞ

Ameliyattan 5 ay sonra dizinin hemen altında büyük bir kütle fark eden Kemal, ameliyatı yapan hastaneye başvurdu. Fakat kendi doktorunun işinden ayrıldığını öğrenince Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne giderek muayene oldu. Yapılan tetkiklerde ilk ameliyat sonrası dizinde enfeksiyon oluştuğunu öğrenen Kemal, yeniden ameliyata alındı.

KEMİK VEREMİ TEŞHİSİ

Enfeksiyonun kaval kemiğine kadar yayıldığını söyleyen Kemal, “Özel hastanede yapılan ilk ameliyat sonrası düzenli olarak kontrollerime gittim. Bana hiçbir şekilde enfeksiyon teşhisi konmadı. Bacağımdaki kisti hissedip devlet hastanesine gidince korkunç gerçeği öğrendim. Doktorlarım dizimde sadece enfeksiyon değil, kemik veremi de oluştuğunu söyledi” diye konuştu.

‘9 AMELİYAT GEÇİRDİM’


Yapılan teşhis sonrası şaşkına döndüğünü anlatan Kemal, “Tedavim devam ederken doktorum FETÖ operasyonları kapsamında gözaltına alınınca başka bir devlet hastanesine başvuru yaptım. Ancak muayene sonrası bacağımın çok kötü durumda olduğunu söyleyen yetkililer operasyonu yapamayacaklarını söyledi. Ben de yeniden özel bir hastaneye gittim. Bu süreç içinde farklı illerde 9 ameliyat geçirdim” dedi.

‘HAYATIM MAHVOLDU’

Enfeksiyon ve kemik vereminin ilk ameliyat sonrası ortaya çıktığını savunan Kemal, şöyle dedi: “Ben yanlış teşhis ve tedavi kurbanı oldum. Diz bölgemdeki kemiklerin tamamı alınıp yerine protez takıldı. Devlet hastanesinde yapılan kontrollerde ilk ameliyatımın neden yapıldığını bile anlamadılar. Hatta hastane bir gecelik yatışımı bile kayıtlara geçmemiş. Ortada çok garip bir durum var. O ilk ameliyat benim hayatımı mahvetti.”

‘YARGI HESAP SORSUN’

“Şu an yüzde 48 engelli duruma düştüm. Aylarca koltuk değneğiyle yürüdüm. Kortizon tedavisi gördüm. Daha yeni yeni ayağımın üzerine basabiliyorum. Söz konusu hastane ve doktor hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundum. Dava açılınca mahkeme teşhis ve tedavi sürecindeki bütün evrakları Adli Tıp Kurumu’na gönderdi. Süreç kusur yönünden incelenecek. Bu tespitlerde haklılığımın ortaya çıkacağını düşünüyorum.”

‘HAYATI ALT ÜST OLDU’

Dava süreci ile ilgili bilgi veren müşteki avukatı Ali Rıza Yılan, “Müvekkilimin hayatı tek bir ameliyatla alt üst oldu. 9 ameliyat geçirmesine rağmen sağ bacağını tam anlamıyla kullanamıyor. Bu süreç içerisinde aile ve iş hayatı da etkilendi. Adli Tıp’tan gelecek raporu bekliyoruz” diye konuştu.

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