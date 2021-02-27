O ağrı kesiciler aşının etkisini azaltıyor!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de şimdiye kadar yapılan yaklaşık 33 milyon testten 2 milyon 683 bini pozitif çıktı. Koronavirüse bağlı rahatsızlıklar nedeniyle ise 28 bin 432 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Çin'den gelen Sinovac aşılarının 14 Ocak'ta uygulanmaya başlamasıyla birlikte salgının bitişine dair umut aşığı doğru. İlk etapta risk grubunda bulunan sağlıkçılar ile 85 yaş üstü vatandaşlar aşılanmaya başlandı. Daha sonra ise 65 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına başlandığı belirtildi.

"Bazı ağrı kesiciler bağışıklığı azaltıyor"

Aşılanma döneminde ilaç kullanımıyla ilgili vatandaşların kafasında çeşitli soru işaretleri oluştu. Bazı ilaçların, koronavirüs aşılarının etkinliğini zayıflattığının belirtilmesi üzerine vatandaşlar bilgi almak için araştırmalar yapmaya başladı. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın, koronavirüs döneminde kullanılan ağrı kesicilerle ilgili dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.

Kullanılan bazı ağrı kesicilerin aşıların etkisini zayıflatabildiğini kaydeden Prof. Dr. Levent Akın, durumun tehlikesie işaret etti. Çok farklı işlevleri olan ağrı kesicilerin bulunduğunu aktaran Akın, bazı ilçların beyindeki ağrı merkezleri üzerinde etki gösterdiğini ve bazılarının da iltihabı engellediğini aktardı. Kullanılan bazı ağrı kesicilerin bağışıklık maddeleri üzerinde etki gösterdiğini bildiren Akın, bu tip ağrı kesicilerin bağışıklığı zayıflattığını kaydetti.

Hangi ağrı kesicileri kullanmamak gerekiyor?

Koronavirüs aşılanmasının devam ettiğini kaydeden Akın, kullanılacak ağrı kesiciler için doktorlara başvurulması gerektiğini aktardı. Bazı ağrı kesicilerin bu dönemde kullanılmasının riskli olacağını belirten Akın, "antienflamatuar" denilen ilaçların bağışıklığı düşürdüğünü vurguladı. Akın, kullanılacak ağrı kesicilerde "antienflamatuar" özelliğinin bulunmaması erektiğine işaret etti. Aşı yaptıran kişinin kolunda ve vücudunda ağrı hissetmesi halinde doktora başvurması gerektiğine değinen Prof. Dr. Levent Akın, aşıyla ilgili bilgi almak isteyenlerin Sağlık Bakanlığının internet sayfasına başvurması gerektiğini aktardı.