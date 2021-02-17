Norveç'ten öneri geldi: Çift maske takılmalı mı?

Mutasyonlu koronavirüsün ortaya çıkmasıyla birlikte çift maske tartışmaları da başladı. Çift maskenin daha fazla koruma sağladığını düşünenler de var tek maskenin yeterli olacağını söyleyenler de... Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü de koronavirüse karşı çift maske kullanımını değerlendirdi. Söz konusu enstitü, çift maske takılması yerine bir maskenin kurallara uygun şekilde takılmasının yeterli oranda koruma sağlayacağını bildirdi.

"Çift maskeye gerek yok"

Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, cerrahi maskenin üstüne bez maskenin takılmasıyla beraber koronavirüse karşı korunma oranının artabileceğine yönelik bazı çalışmaların mevcut olduğu ifade edildi. Maskenin kurallara uygun olarak takılması durumunda çift maskeye gerek kalmayacağını kaydedilen açıklamada, çift maske kullanımında da kurallara uygunluğa dikkat edilmesi gerektiği belirtildi. Açıklamada, çift maskeyle nefes almanın güç bir hale gelebileceğine dikkat çekildi.

"Yüze oturması gerekiyor"

Söz konusu enstitüden Mette Fagernes, maskelerin kurallara uygun şekilde takılması durumunda faydalı olabileceğini kaydederek, piyasaya sürülen maskelerden bazılarının insanların yüzlerine tam oturmadığına dikkat çekti. Fagernes, maskenin yüze tamamen oturmaması durumunda lastiğe bir düğüm atılabileceğini ifade etti.

"Sürekli yüzlerine dokunmak zorunda kalacaklar"

Çift maskenin kontrolünün güç olabileceğini belirten Fagernes, insanların maskeleri düzeltmek için yüzlerine daha fazla dokunmak zorunda kalacaklarını söyledi.

Norveç'te koronavirüs tablosu

Norveç'te şu ana kadar 67 bin 140 koronavirüs vakası tespit edilirken, 63 bin 783 kişi iyileşti. Söz konusu ülkede şu ana kadar koronavirüs kaynaklı 607 can kaybı gerçekleşti.

ABD'den çift maske açıklaması

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü, çift maskenin koronavirüse karşı daha etkili olduğunu bildirmişti. Cerrahi maskenin üstüne bez maske takılması durumunda havada asılı duran parçacıkların yüzde 90 oranında önlenebildiği ifade edilmişti. Düğüm atılmayan cerrahi maskelerin koronavirüse karşı yüzde 42 oranında etkili olduğu kaydedilmişti. Bez maskelerin de koronavirüse karşı yüzde 44.3 oranında etkili olduğu belirtilmişti.

Önce cerrahi, sonra bez maske takılmalı!

Türkiye'de de çift maske önerisi gündemde. Bilim Kurulu üyelerinden bazıları mutasyonlu koronavirüse karşı çift maskenin daha fazla koruma sağladığını belirtirken, bazıları ise tek maskenin yeterli olabileceğini dile getiriyor. Mutasyonlu koronavirüsün hızla yayıldığı ülkemizde tedbir olarak çift maske kullanımı yaygınlaştırılabilir.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Akın, maskenin burnu ve çenenin altını kapatacak şekilde takılması gerektiğini söyledi. Çift maske takılması durumunda mutlaka önce cerrahi maskenin, daha sonra da üstüne bez maskenin takılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Akın, tek maske tercih edildiğinde de mutlaka kurallara uygun şekilde takılması gerektiğini dile getirdi. Prof. Dr. Akın, alerjik durumlarda ise önce bez maskenin, daha sonra da üstüne cerrahi maskenin takılabileceğini söyledi.