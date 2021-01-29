Nipah Virüsü Nedir? Nipah Virüsü Türkiye’ye Geldi Mi? Belirtileri Nelerdir

Nipah Virüsü 1998 ve 199 yıllarında ortaya çıkmıştı ve şimdi tekrar dünya gündemine oturdu. Virüslerin giderek daha tehlikeye noktaya geldiği ve salgınların arttığı bu noktada insanlar yeni hastalıklardan da korkuyor.

Hayvanlardan bulaşan ve koronavirüse benzer olan Nipah Virüsü ile birlikte tekrardan tedirginlik başladı. Bizde sizler için bu virüsün ayrıntılarını, belirtilerini derledik, ayrıntılarıyla haberimizde yer verdik.

Nipah virüsünün ise Türkiye’de görülüp görülmediği en çok merak edilenlerden biri oldu. İlk önce ize Malezya da salgın olarak ortaya çıkan bu virüs genellikle domuzlar başta olmak üzere diğer çiftlik ve evcil hayvanlarda görülüyor. Fakat en çok domuzlardan bulaşıyor.

Peki domuz eti yiyen vatandaşlarımız da bu virüs bulaşır mı?

Nipah Virüsü ise NiV olarak bilinmektedir. Zoonatik virüs olarak geçmektedir. Yani Covid-19 gibi hayvanlardan insanlara bulaşan bir virüstür. Bu virüsün bulaştığı kişiler solunum sıkıntısı çekmekte ve ölüme kadar da giden farklı hastaları neden olmakta.

NiV ise domuz gibi hayvanlardan sıklıkla bulaşabiliyor. Bu nedenle de özellikle çiftçiler ekonomik sıkıntılara düşüyor. Çünkü bu hastalığa sahip olan domuzlar çiftçiye maddi yük haline geliyor. Ayrıca bu virüs Hendra ile oldukça bağlantılıdır. Her ikisi de aynı virüs ailesinden gelmektedir.

Bu virüs ile ilgili ise bilim insanları vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Virüsün ise öldürücülük oranı %75. Yani çok yüksek bir oran. Aynı zaman bu virüs piyasadaki birçok ilaca karşı yüksek bir direnç göstermekte. Henüz insandan insana bulaşmaması ise içlerimizi su serpen tek yanı. Türkiye’de ise ortaya çıktığına dair henüz bir belirti ya da vaka olmamasına karşın insanlık tarihinde olabilecek en kötü ve tehlikeli salgınlardan birine yol açabilecek kadar güçlü bir virüs.

NİPAH VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Virüsün belirtilerini ise yine de bilmekte fayda var. Virüs buluş haline geldiğinizde vakalar da hafif ya da şiddetli solunum sıkıntıları ortaya çıkmakta. Birçok virüste olduğu gibi ateş, baş ağrısı ve kas ağrısı da eşlik etmekte. Yine vatandaşlar boğaz arısı da göstermekte. Bunların yanı sıra bu virüse yakalananlar aynı zaman bilinç kayıpları, baş dönmeleri ya da şiddetli halsizlik yaşayabiliyor.

Nadir de olsa kusma da görülebiliyor. Tedavi edilmeyen vakalarda ise 24 ila 48 saat içerisinde ensefalit denilen nöbetler görülmekte.

Virüs kaptıktan sonra ise 4 ila 14 gün arasından belirtiler ortaya çıkıyor. Vakalar ise iyileştikten sonra genelde hiçbir problem yaşamıyor. Fakat uzun sürekli nörolojik sıkıntılar çekebiliyorlar. Bu nedenle yediğimiz yiyeceklerin sağlıklı olmasına ve ne olursa olsun iyi bir şekilde yıkanmasına oldukça dikkat etmeliyiz.

Günümüzde daha önce hiç duymadığımız hastalıklar çıkabiliyor. Bu nedenle güvenmediğimiz yerlerden ya da çok fazla tarım ilaçlarına maruz kalan hayvanlardan- besinlerden uzak durmaya çalışmak bizler ve ailemizin sağlığı için en iyisi olacaktır.