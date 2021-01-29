Dünya genelinde 2 milyondan fazla ölüme sebep olan koronavirüs sürerken, yeni bir virüs tehlikesi daha ortaya çıktı. The Guardian'da yer alan habere göre, Nipah virüsü aniden patlak verebilir.

"En bulaşıcı hastalıklardan biri"

Nipah virüsünün, DSÖ'nün (Dünya Sağlık Örgütü) duyurduğu en bulaşıcı 10 hastalıktan birisi olduğuna dikkat çekildi. Access to Medicine Foundation, bu virüsün yüzde 75'lik bir can kaybı oranına neden olabileceğini ifade etti. Söz konusu sivil toplum örgütü, Nipah virüsünün ciddi bir pandemiye dönüşebileceğini kaydetti.

Palmiye özünden kaynaklanıyor

Nipah virüsünün hem hayvanlarda hem de insanlarda hastalığa neden olan bir zoonoz olduğu (hayvanlardan insanlara ve insanlardan hayvanlara geçen hastalıklar) belirtildi. Hindistan ve Bangladeş'te meyve yarasaları tarafından palmiye özüne virüs bulaştırıldığı ve söz konusu özü tüketen insanların da Nipah virüsüyle enfekte olduğu ifade edildi. Bu virüsün evcil hayvanlar ile domuzları da enfekte edebileceğine dikkat çekildi. Nipah virüsünün hayvanlara veya insanlara yönelik bir aşısının bulunmadığı belirtildi.

"İlaca direnç gösterebilir"

Access to Medicine Foundation yetkilisi, Nipah virüsünün bulaşıcı olduğunu ve endişelendirdiğini belirterek, söz konusu virüsün aniden patlak verebileceğini dile getirdi. Söz konusu yetkili, Nipah virüsünün ilaca direnç gösterebileceği konusunda uyardı.

Beyin iltihabına neden olabilir

Söz konusu virüsün beyin ödemi ve beyin iltihabına yol açabileceği kaydedildi. Ayrıca, virüsle enfekte olan kişilerde kritik solunum sıkıntılarının oluşabileceği aktarıldı. Öte yandan, hangi ülkede çıktığına bağlı olarak Nipah virüsünün yüzde 40-yüzde 75 can kaybı oranına yol açabileceği ifade edildi. Nipah virüsünün kaynağının meyve yarasaları olduğuna dikkat çekildi.

İlaç endüstrisi hazır değildi

Bilim insanları tarafından hazırlanan raporda, dünya çapında virüslerin acil duruma yol açma olasılığının fazla olduğuna ilişkin senelerdir uyarı yapıldığı ancak hem insanların hem de ilaç endüstrisinin koronavirüse hazırlıklı olmadığı ifade edildi.

Nipah virüsünün semptomları nelerdir?

Nipah virüsüyle enfekte olan kişilerde ilk olarak baş ve kas ağrısı, boğaz ağrısı, kusma ve ateş gibi belirtiler görülür. Daha sonra beyin iltihabı, bilinç değişikliği, uyuşukluk hali ve baş dönmesi gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Nipah virüsüyle enfekte olan bazı insanlarda akut solunum problemi yaşanabilir. Ağır hastalarda 24-48 saat içerisinde beyin iltihabı ve nöbetlerin görülebileceği ve bu durumun komaya dönüşebileceği ifade ediliyor. Enfekte olunması ile belirtilerin ortaya çıkması arasında 4-14 gün gibi bir süre bulunabilir. Fakat bu sürenin 45 güne kadar çıkabileceği belirtiliyor.

Beyin iltihabını atlatan kişilerin büyük bir bölümünde iyileşme gerçekleşir ancak bu kişilerde uzun vadede nörolojik problemler ortaya çıkabilir. Nipah virüsüyle enfekte olan kişilerin yüzde 20'sinde kişilik değişikliği ve nöbet bozukluğu gibi durumlar sürebilir. Hastalığı atlatan bazı kişilerin durumu yeniden kötüleşebilir ve söz konusu kişilerde gecikmiş başlangıçlı beyin iltihabı görülebilir.