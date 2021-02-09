Mutasyonlu koronavirüs o ilimizde de görüldü! Çift maske zamanı geldi

Mutasyonlu koronavirüsün Türkiye'de 20'den fazla ilde görüldüğü bildirilmişti. O illerden birinin Trabzon olduğu bildirildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aydın konuya ilişkin açıklamalar yaptı.

"Daha hızlı bulaşıyor"

Prof. Dr. Aydın, mutasyonlu koronavirüsün Sağlık Bakanlığı tarafından takip edildiğini belirterek, mutasyonlu koronavirüsün tespit edildiği illerden birinin Trabzon olduğunu dile getirdi. Mutasyonlu koronavirüsün 1,5 kat daha çabuk yayıldığını kaydeden Prof. Dr. Aydın, insanların kapalı ortamlarda daha az süre vakit geçirmeleri ve çift maske takmaları gerektiğini söyledi.

"Önlemlere daha fazla özen göstermeliyiz"

Prof. Dr. Aydın, Türkiye'de mutasyonlu koronavirüs takibinin Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldığını belirterek, elde edilen verilen bakanlığa iletildiğini ve bakanlığın da her gün sonuçları yayınladığını ifade etti. Mutasyonlu koronavirüsün tespit edildiği illerden birinin Trabzon olduğunu kaydeden Prof. Dr. Aydın, söz konusu şehirlerde önlemlere genel olarak riayet edildiği söylense de söz konusu önlemlere artık daha fazla özen gösterilmesinin şart olduğunu dile getirdi.

"Şu anda 10'dan az vaka var"

Prof. Dr. Aydın, sayıların sürekli değiştiğini ancak şu anda Trabzon'daki mutasyonlu koronavirüs vaka sayısının 10'dan az olduğunu ifade etti. Mutasyonlu koronavirüsün daha çabuk bulaştığına dikkat çeken Prof. Dr. Aydın, insanların bu süreçte bir arada bulunmamaları gerektiğini aktardı.

"Sosyal mesafeyi artırmalıyız"

Prof. Dr. Aydın, fiziki mesafenin artık iki metreye çıkarılması gerektiğini belirterek, insanların aynı yerde bir arada bulunmalarına ilişkin sürenin daha önce 15 dakika olarak açıklandığını, fakat mutasyonlu koronavirüs sebebiyle artık bu sürenin 10 dakika olması gerektiğini söyledi.

"Çift maske zamanı geldi"

Mutasyonlu koronavirüs nedeniyle çift maske kullanma zamanının geldiğini kaydeden Prof. Dr. Aydın, virüsün bulaşma hızının 1,5 kat arttığını ifade etti. Prof. Dr. Aydın, bu nedenle insanların bir arada bulundukları süreleri azaltmaları ve birbirlerinden uzak durmaları gerektiğini belirterek, havaya yükselen partiküllerin artık insanlara daha rahat ulaşabildiğini ve az miktarda bulaşsa da enfekte olunabildiğini aktardı.

Maskelerin doğru kullanımı önemli!

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova, doğru maske kullanımının çok önemli olduğunu söylemişti. Maskenin burun altında olmaması gerektiğini belirten Prof. Dr. Taşova, el temizliğinin çok önemli olduğunu, maskeyi ellemeden önce mutlaka ellerin yıkanması gerektiğini dile getirmişti. Prof. Dr. Taşova, insanların maske kullanımına uyum sağladıklarını ancak sürekli maskelerini ellediklerini söylemişti.

El temizliğine özen gösterilmeli

Maske takılsa bile ellerini düzenli olarak yıkamayan kişilere koronavirüs bulaşabileceğini kaydeden Prof. Dr. Taşova, farklı bir yere dokunduktan sonra maskeyi ellemenin çok tehlikeli olduğunu ifade etmişti.

Çift maske gündemde

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kara, insanların kapalı ortamlarda bulunmaları durumunda çift maske kullanabileceklerini söylemişti. Almanya tarafından önerilen maskelerin kapalı ortamlarda kullanılabileceğini kaydeden Prof. Dr. Kara, söz konusu maskelerin daha sıkı filtreye sahip olduğunu dile getirmişti. Prof. Dr. Kara, mutasyonlu koronavirüs vakalarının artışının sürmesi durumunda insanların çift maske kullanmalarının zorunlu olabileceğini aktarmıştı.