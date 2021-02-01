Mutasyonlu koronavirüs cerrahi maskelerden bulaşabiliyor!

Mutasyonlu koronavirüsün aşıları etkisiz kılabileceği yönelik tartışmalar devam ederken, şimdi de bu yeni türün maskeleri işlevsiz hale getirebileceği konuşuluyor. İtalya'da koronavirüsle mücadele yetkililerinden Bartoletti, koronavirüsün İngiltere mutasyonuna dair endişelendirecek uyarılarda bulundu. Bartoletti, koronavirüsün İngiltere mutasyonunun cerrahi maskeleri işlevsiz hale getirebileceğini ifade etti. Yeterli seviyede havalandırması yapılmayan kapalı mekânlarda uzun süre vakit geçirilmesi durumunda koronavirüsün cerrahi maskelerden bile bulaşabileceğini kaydeden Bartoletti, FFP2 tipi maskeler ya da FFP3 tipi maskelerin kullanılması durumunda böyle bir tehlikenin mevcut olmadığına dikkat çekti.

"Tedbirlere uyum sağlamaya başladı"

Bartoletti, mutasyonlu koronavirüsün alınan tedbirlere uyum sağlamaya başladığına dikkat çekerek, koronavirüsün İngiltere mutasyonunun daha zayıf olduğunu ve daha az ölüm riski taşıdığını ancak daha hızlı bulaştığını söyledi.

Bilimsel bir ispat bulunmasa da mutasyonlu koronavirüsün daha hızlı bulaştığını kaydeden Bartoletti, Kasım ayına göre kıyaslama yapıldığında daha fazla sayıda insanın koronavirüsle enfekte olduğunu ifade etti.

Türkiye'de kaç kişi mutasyonlu koronavirüse yakalandı?

30 Ocak Cumartesi günü açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Koca, mutasyonlu koronavirüs riskine karşı tedbirli olunması gerektiğini ifade etmişti. Bakan Koca, Avrupa'da vakaların mutasyonlu koronavirüs sebebiyle artış gösterdiğine dikkat çekmişti. Koca, Türkiye'de mutasyonlu koronavirüsün şu ana kadar 128 kişi de tespit edildiğini belirterek, 17 ilde koronavirüsün İngiltere mutasyonunun tespit edildiğini aktarmıştı.

Mutasyonlu koronavirüsün şu anda aşı faaliyetlerini herhangi bir şekilde etkilemediğini ifade eden Koca, muhtemel yeni mutasyonların söz konusu faaliyetleri etkileyebileceğini ifade etmişti. Koca, fiziki mesafe ve maske önlemlerini "en etkili silah" olarak nitelendirirken, vakaların kontrol altında tutulmasının vatandaşların elinde olduğunu, bu nedenle kurallara uyulması ve kalabalık yerlerden kaçınılması gerektiğini belirtmişti.

"Olumsuz bir bilgi yok"

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turan, mutasyonlu koronavirüse ilişkin birçok bilgi yayıldığına dikkat çekerek, İngiltere'de mutasyonlu koronavirüsün açıklamasıyla beraber alarm durumuna geçildiğini söylemişti. Prof. Dr. Turan, mutasyonlu koronavirüsün hastalık şiddeti üzerindeki etkisine ilişkin henüz olumsuz bir bilgi gelmediğini ifade etmişti. Bazı mutasyonların görüldüğünü ancak söz konusu mutasyonların hastalığın şiddetine güç kazandırdığına ilişkin henüz bir kanıt bulunamadığını aktaran Prof. Dr. Turan, koronavirüsün hayatta kalmaya çalıştığını ve tedbirlerin artırılması üzerine kendisine başka bir yol bulmak istediğini, bu nedenle mutasyon geçirdiğini belirtmişti. Prof. Dr. Turan, bunu bir "savaş" olarak nitelendirirken, şu ana kadar yoğun bakım servislerinde mutasyonlu koronavirüsün hastalığın şiddetini artırdığına dair bir duruma rastlamadığını anlatmıştı.

"Bilimsel olarak ispatlanmadı"

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, mutasyonlu koronavirüsün yüzde 70 oranında daha hızlı bulaştığının epidemiyolojik olarak ispatlandığını ancak bilimsel olarak ispatlanmadığını ifade etmişti. Aşıların yapılmasıyla birlikte mutasyonların azalmasını beklediğini kaydeden Prof. Dr. Hasöksüz, bu şekilde dolaşımda yer alan koronavirüs sayısının da azalacağını söylemişti.