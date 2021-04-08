Mutant Yayılım Tırmanışta! Çocuklarda Öldürücülük Oranı Nedir?

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, vaka sayılarının her geçen gün daha da artması ile birlikte dikkat çeken bir konuşmaya imzasını attı. Mutant virüsün yayılımını engellemek adına seyahat yasağı getirilmesi gerektiğini savunan Ceyhan, çocuklarda ise vaka sayısının daha yüksek olduğunu açıkladı.

Türkiye’nin korona virüs pozitif vaka sayılarını açıklamasından sonra sonuçlar ülke genelinde paniğe sebep oldu ve endişelendiren bir görünüm ortaya çıktı. 7 Nisan tarihinde 55 bine ulaşan pozitif vaka sayısı bir günde yaklaşık olarak 6 bin arttı. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan CNN Türk ekranlarına bağlandı ve vaka sayısının 55 bine yaklaşması hakkında konuştu.

Mutantın hızlı yayılımının yanı sıra yapılanların da yeterli gelmediğini belirtildi. Ülkemizde görülen mutantın Türkiye mutantı olup olmadığının henüz bilinen bir durum olmadığı ancak İngiltere mutantının da yettiği ifade edildi. Daha kolay ve daha hızlı bir şekilde bulaşma gösteren virüs hakkında güncel olarak ne yapmamız gerektiğinin önemli olduğu belirtildi. Bu durumu üç ayrı konu olarak ele almamız gerektiğini anlatan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, ilk olarak vatandaş olarak yapılacak şeyler, ikinci olarak devletin alacağı tedbirler ve üçüncü olarak ise aşılama sistemi var dedi.

Bu üçü dışında farklı bir yöntem olmadığını ifade eden Ceyhan, vatandaş olarak maske ve mesafe kuralı dışında fazla bir şey yok dedi. Açıklanan yöntemlere de yeterince uyulmadığı ve devletin alacağı önlemlerin ön plana çıktığı belirtildi.

Vaka Sayısı Çocuklarda Daha Yüksek

Korona virüs pozitif vaka sayısının çocuklarda daha yüksek olduğu ve çocuklarda daha çok bulaşma gösterildiği açıklandı. Henüz çocuklar için öldürücü bir verinin ellerinde bulunmadığını açıklayan Ceyhan, bu virüsün çocuklarda daha sık görülmesinin sebepleri olduğu belirtildi. 65 yaş altı vatandaşların aşılanması dışarıya çıkmak istememesi, güncel olarak virüsün çocuklarda daha rahat bulaşmasına neden oluyor açıklamaları yapıldı. Şimdi de bu virüsün çocuklarda daha rahat bulaştığı ifade edilirken 0-9 yaş grubunun pozitif vakaların en çok arttığı yaş aralığı olduğu açıklandı.