Mutant virüs nedir? Mutant Covid'in Koronavirüs'ten farkı nedir?

Koronavirüs mutasyon geçirdi! İngiltere'de başlayan ve tüm dünyaya bir anda hızla yayılmaya başlayan yeni virüs korkuttu! Peki Mutant virüs nedir? Mutant Covid'in Koronavirüs'ten farkı nedir?

Mutant virüs nedir? Mutant Covid'in Koronavirüs'ten farkı nedir?

Yeni tür virüsün ilk kez Eylül ayında İngiltere'de ortaya çıktığı öğrenildi. Daha sonra Hollanda, İtalya, Danimarka ,Belçika gibi daha birçok ülkelerde görülmeye başlandı. 

Türkiye koronavirüs tedbirleri kapsamında Hollanda, İtalya, Danimarka ,Belçika uçuşları geçiçi bir süre durdu.

Uzmanlar virüsün bu zamana kadar çok fazla mutasyona uğradığını bunun beklenilecek bir durum olduğunu ve  İngiltere'de  başlayan virüsün  diğerlerinden farkının bulaşıcılığının çok daha hızlı yayılması olduğunu açıkladılar.

Vatandaşlar ise yeni tip virüsten ötürü oldukça endişeli. Bu durumda aşıların ne kadar etkiliği olacağı ise merak ediliyor. Aşılar için çalışmalar hızla devam ediyor. Şu an için aşılar planlandığı gibi uygulanacak.

Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2020, 00:02
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